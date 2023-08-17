В Башкирии за год снизилось количество погибших в ДТП, но выросло число пострадавших

Всего с января по середину августа 2023 года в Башкирии в авариях пострадали 209 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях эксперты РИА Рейтинг опубликовали исследование, где сравнили регионы России по аварийности на дорогах. На основе данных МВД РФ по динамике ДТП аналитики составили рейтинг регионов страны по количеству пострадавших в авариях.

Аналитики изучили данные по количеству аварий с пострадавшими за январь-июнь 2023 года на 100 тысяч единиц автотранспорта и сравнили эти цифры с аналогичным периодом в 2022 году. По данным РИА Рейтинг, всего с января по июнь включительно в России было зафиксировано 56,3 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Число раненых за это время выросло на 4,9%, а погибших – на 4,5%.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В рейтинг регионов по аварийности на дорогах аналитики включили такой показатель, как число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей в каждом регионе. Чем меньше в каждом регионе было аварий с ранеными, тем, соответственно, выше в итоговом рейтинге он расположился. Проще говоря, лидеры данного рейтинга – это области, где меньше всего пострадавших на дорогах.

По итогам января-июня 2023 года регионом с наименьшим число пострадавших в ДТП стала Чеченская республика. В первом полугодии там на 100 тысяч единиц транспорта приходится 13,8 ДТП с пострадавшими. Это в семь раз ниже, чем по стране в целом. По сравнению с первым полугодием 2022 года в регионе аварий с ранеными произошло на 5,1% меньше.

Второе место с большим отрывом заняла Томская область. Там за этот же период произошло 39,8 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч жителей, что все равно на 13,4% меньше, чем годом ранее. Третье место у Ямало-Ненецкого автономного округа: 41,5 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч жителей в первом полугодии 2023 года. По сравнению с прошлым годом пострадавших в авариях стало на 5,3% меньше.

Самым, условно, «аварийным» регионом России оказалась республика Тыва. Там в январе-июне на 100 тысяч населения приходится 315,6 аварий с пострадавшими. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 30,9%. А всего в Тыве на 100 тысяч населения приходится 107 пострадавших и погибших в автомобильных авариях.

Второе место также с большим отрывом заняла Омская область – 198,9 аварий с пострадавшими, что на 39,8% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Всего на 100 тысяч человек 91,5 пострадавших за январь-июнь 2023 года.

Тройку антилидеров РИА Рейтинга замкнула республика Калмыкия. Там за январь-июнь 2023 года на 100 тысяч населения произошло 186,4 аварии с пострадавшими, что на 36% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

ЧТО В БАШКИРИИ

В рейтинге аварийности на дорогах Башкирия заняла 23-е место среди всех регионов России. По данным МВД РФ в республике на 100 тысяч населения приходится 83,7 ДТП с пострадавшими, что на 8,7 больше, чем за первое полугодие 2022 года. Согласно исследованию РИА Рейтинг, в Башкирии на 100 тысяч жителей в январе-июне 2023 года приходится 47,9 пострадавших в автомобильных авариях.

В минувший вторник на оперативном совещании в правительстве Башкирии были озвучена статистика по числу погибших и пострадавших в ДТП на 14 августа 2023 года. По словам министра транспорта республики Александра Клебанова, количество погибших в авариях жителей Башкирии снизилось на 8 человек, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В прошлом году к 14 августа в ДТП погибли 217 человек, а в этом году – 209. При этом с начала года и до середины августа в Башкирии пострадали в ДТП на 10 человек больше, чем за это же время в 2022 году.