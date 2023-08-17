«Что с нашим домом не так?!»: уфимцев шокирует раскрепощенное поведение жильцов высотки

фото: Яндекс. Карты // Telegram / БашДТП 18+

Новая (2021 года сдачи) 25-этажная высотка на полторы тысячи квартир в Уфе на этой неделе оказалась героем телеграм-каналов. Дело в том, что по ночам постояльцы дома на улице Энтузиастов стали часто попадать в объектив подъездных камер видеонаблюдения в компрометирующих ситуациях. Естественно, записи быстро утекли в сеть – на потеху пользователям.

Первый случай был зафиксирован в понедельник, 14 августа. Камера показывает 4 часа утра. В какой-то момент в подъезде появляется мужчины и девушка, тела которых прикрывают лишь банные полотенца. Сначала они просто бродят по парадной, а затем прячутся в темных закоулках и оголяются.

фото: Telegram / БашДТП 18+

Вскоре в подъезд заходит еще одна барышня – и теперь уже она ставится объектом внимания любвеобильного мужчины, в то время как первая девушка заходит в лифт и исчезает. Новую пассию герой видео буквально носит на руках по всему подъезду по разным его углам. После этого оба так же удаляются в лифт. Случившееся возмутило горожан.

фото: Telegram / БашДТП 18+

– Там бордель, что ли? Почему все в таком виде ходят? – отмечает местный житель.

– Совсем люди человеческий облик и приличие потеряли. [Делайте] вы в квартирах, как и с кем хотите, но в места общего пользования [зачем], – негодует другой пользователь.

Впрочем, нашлись и те, кому не понравилось, что подобные записи вообще публикуют: «Ну и [зачем] это выкладывать? Личная жизнь как-никак. Плохого ничего не делали. Плодитесь и размножайтесь, как говорится. А где – дело каждого. Автор видео - завистливый извращенец», – написал уфимец.

Второй случай, потрясший пользователей, произошел три дня спустя – уже в два часа ночи. Молодая пара, целуясь, буквально вывалилась из лифта. В порыве страсти до постели парень с девушкой решили не доходить и придались любовным утехам у стены прямо под камерами. Все закончилось спустя пару минут.

фото: Telegram / БашДТП 18+

– Ну накатило на людей – страсть, все дела. Дело обычное, – говорится в усредненном по смыслу комментарии.

– Думаю, «энтузиасты» нас ещё удивят, – смеется уфимец.

– Жесть, что с нашим домом не так?! - вопрошает жительница злополучной высотки. - Хорошо, что это ночь и детки спят в это время.

Теперь жители башкирской столицы гадают, что будет с ценами на квартиры в многоэтажном доме в связи с последними событиями – упадут они или, напротив, поднимутся. Жильцы высотки тем временем держат в уме завтрашнее утро – надо будет посмотреть, что же на этот раз успело произойти в подъездах, пока все спали.