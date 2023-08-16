«Не уберегла я тебя, доченька»: в Башкирии 19-летняя спортсменка скончалась во время забега на глазах у матери

Виктория неоднократно участвовала в спортивных забегах. Фото: соцсети

В Башкирии молодая спортсменка скончалась прямо во время забега. Все произошло 13 августа во время спортивного фестиваля Malidak, который проходил в селе Отнурок Белорецкого района. 19-летняя Виктория К. вместе с мамой участвовала в кумысном марафоне (о том, что представляет из себя это спортивное мероприятие, мы расскажем чуть позже – Ред.), когда неожиданно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. На помощь девушке бросились медики, но не смогли ничем помочь. Прибывшим врачам скорой помощи оставалось лишь только констатировать смерть. Что известно об этой нашумевшей истории, выясняла «Комсомолка».

ПРОБЕЖАТЬ 100 КМ И ВЫПИТЬ ЛИТР КУМЫСА

«Пробежать 100 км по горным вершинам, рассмотреть Юпитер в передвижной обсерватории и выпить литр кумыса — все это горный ультрамарафон Malidak и яркий спортивный праздник в сердце Южного Урала» - так описывается мероприятия на официальном сайте фестиваля. Организаторы обещали, что Malidak станет «главным событием лета 2023» - обещание сбылось, только с поправкой: самое печальное событие для семьи и близких Виктории.

Что же представляет из себя забег «Кумысная миля»? Суть проста: пробежав 400 метров, участнику нужно было выпить стакан кумыса, и так 4 раза. Есть предположение, что одной из причин смерти Виктории мог стать тот самый кумыс, однако мама девушки, которая была вместе с ней в забеге настаивает – пока не пришли результаты судмедэкспертизы, делать какие-либо выводы рано. Версию о том, что холодный газированный напиток мог спровоцировать спазм дыхательных путей, женщина решительно отвергает. По ее словам, к забегу кумыс был уже достаточно теплым.

– Кумыс выгружали утром, он до 5 часов вечера находился там. Я участник кумысной мили, пила его вместе с остальными, он далеко был не холодный! Не нужно писать никакой непроверенной информации! – подчеркивает Эльвира К.

Одна из последних фотографий спортсменки, сделанная на забеге. Фото: соцсети

ЧТО МОГЛО СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАГЕДИИ?

Кроме того, известно, что у девушки была бронхиальная астма, однако, как подчеркивает ее мама, это совершенно не являлась противопоказанием для бега – девушка активно занималась спортом и часто участвовала в подобных забегах, никогда не жалуясь на ухудшение самочувствия. В частности, сами организаторы фестиваля в своем обращении отмечают, что девушка – неоднократная участница «Малидака», и все произошедшее для них тоже стало огромной неожиданностью и шоком. Впрочем, говорить о возможных причинах произошедшего организаторы также воздерживаются до результатов экспертизы.

Мы расспросили нашего эксперта – врача Юлию Сероштанову, может ли кумыс во время бега спровоцировать остановку дыхания и сердца.

– Я думаю, что кумыс здесь ни при чем. А вот физическая нагрузка во время бега могла оказаться слишком тяжелой для девочки с бронхиальной астмой, что и привело к трагическим последствиям. Не зря людям с диагнозом «бронхиальная астма» не рекомендуют заниматься спортом, связанным с высокой нагрузкой на сердце и дыхательную систему (например, тяжелой атлетикой, бегом с препятствиями и на длинные дистанции). Во время интенсивных занятий может возникнуть бронхоспазм, который сопровождается одышкой, удушьем и снижением уровня кислорода в крови, - отмечает наш эксперт.

Опять же повторимся, делать какие-либо окончательные выводы о причинах трагедии можно будет непосредственно только после результатов судмедэкспертизы. Кстати, обстоятельствами произошедшего уже заинтересовались следователи.

– Белорецким межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту смерти девушки, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.

«МЕЧТАЛА УСТРОИТЬ СВАДЕБНЫЙ ЗАБЕГ»

Виктория К. – личность известная среди спортсменов-любителей. Девушка училась в Магнитогорском государственном техническом университете имени Г.И. Носова на факультете физической культуры и спортивного мастерства, ждала своего парня из армии, чтобы сыграть с ним свадьбу. Более того, увлеченная спортом Виктория даже мечтала устроить на своей свадьбе забег вместе с гостями.

– Мы были близко знакомы, искренне радовались успехам друг друга. На выезде в Тирлян на Забег Победы два года подряд сидели рядом на переднем сиденье и обсуждали все личные дела. Она так мечтала о своей свадьбе, со свадебным забегом вместе со своими друзьями по спорту. Так тебя не будет хватать на стартовых арках, наша белоречанка! – скорбит Илдус А.

Друзья вспоминают о Виктории как о веселой и улыбчивой девушке, которая всех всегда поддерживала. Фото: соцсети

Очень тяжело переживают смерть молодой девушки и родители ее жениха, которые с большой теплотой относились к избраннице сына.

– Наша маленькая девочка, как же тебя не хватает. Очень сильно не хватает. Приходи, пожалуйста, к нам ангелочком. Мы всегда ждем тебя и любим. Царствие небесное, наша маленькая дочка. Невозможно описать словами боль утраты. Мы очень любим тебя и скучаем, - признается в соцсетях отец жениха Виктории Олег Л.

– Достойная дочка достойных родителей. Очень-очень жаль. Всегда следила за успехами Виктории, радовалась ее многочисленным удачам и успехам. Красавица, умница, позитивный человечек! Родным-только держаться... Царствие Небесное и Вечный покой тебе, солнышко, - соболезнует Ксения П.

- Искренние и глубокие соболезнования родным и близким! – присоединился к соболезнованиям глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Прощание с юной белоречанкой состоялось в понедельник, 14 августа. Проводить в последний путь молодую и красивую девушку, единственную дочь своих родителей собрались многочисленные друзья и знакомые.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Виктории К.