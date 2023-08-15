Башкирский архитектор-самоучка отстоял пугающий соседей «Дом-монстр» под Нефтекамском

Так выглядит тот самый «Дом-монстр» из мусора, расположенный под башкирским Нефтекамском

Построенный архитектором-самоучкой из старых досок и мусора «Дом-монстр» под башкирским городом Нефтекамском будет сохранен. На опасное строение жаловались соседи-садоводы, а местная мэрия пыталась снести его через суд. В итоге автору проекта Ришату Мингалиеву и городским властям удалось достичь мирового соглашения.

СУДЕБНАЯ ТЯЖБА

В декабре прошлого года суд по делу «мэрии против «Дома-монстра» вынес решение: перестроить здание так, чтобы оно находилось на определенном расстоянии от соседских заборов. Как пояснила в беседе с «КП-Уфа» соседка Ришата по СНТ, решение суда он исполнил, но нашел способ сильно не менять свое детище.

- Он просто выкупил соседний участок, там пожилая женщина хозяйкой была. Теперь этот участок его и уже не нужно «срезать» часть постройки с этой стороны. С другой стороны тоже хотел купить, но там сосед категорически отказался [продавать участок]. В итоге он частично разобрал угол, и все. Фактически ничего не перестраивал, по высоте постройка осталась такая же. Но решение суда исполнено, - рассказывает садовод из СНТ «Нефтяник».

Как отмечает женщина, в самом «Доме-монстре» нет электричества, так как энергетики отказались его подключить. Но на недавно приобретенном архитектором участке провода есть, и этот факт вызывает опасения у соседей.

- А он же не останавливается, снова что-то строит. Мы когда видим его, он никогда не идет с пустыми руками. Все время тащит так называемые «стройматериалы». А это ветошь, старые рамы и доски. Всем говорит, что планирует уже на новом участке построить, - говорит соседка архитектора-самоучки.

Как уже писала ранее «Комсомолка», история «Дома-монстра» прогремела на всю страну осенью прошлого года. Тогда сначала на местном, а затем и на федеральном телевидении появился сюжет о необычном строении.

Ришат Мингалиев по образованию инженер-строитель, увлекается шахматами и строит дом из мусора

НЕОБЫЧНОЕ СТРОЕНИЕ

Как рассказывал в беседе с «КП-Уфа» сам автор проекта Ришат Мингалиев, он с детства мечтал жить в большом частном доме. Много лет назад он купил участок в садовом товариществе и стал вынашивать план по строительству собственного замка!

- Дом я строил, чтобы была возможность обозревать из мансарды вид на город и окрестности. А еще недавно я подал заявку на включение моего проекта в экологическую программу. Хочу всем рассказать, как построить из отходов дом, - рассказывал осенью прошлого года Ришат. Тогда же он отмечал, что будет строить баню. Также из мусора.

Архитектор по призванию (по образованию он инженер-строитель, окончил Нефтяной университет в Уфе – Ред.) сожалел о том, что городские власти его не поняли и требовали снести постройку.

После того, как «замок» приобрел свои очертания, соседи Ришата стали жаловаться на него в различные инстанции. Садоводы считают его опасным и непрочным. Их главный аргумент – при «хорошем» ветре здание может рухнуть на головы прохожим. Ну или стать очагом пожара из-за брошенного окурка, например. Ведь построен дом из сухих и старых досок.

Итогом споров с соседями и властями стал тот факт, что «Дом-монстр» авторства Ришата Мингалиева пусть и не в первоначальном виде, но сохранится.