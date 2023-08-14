«Салават Юлаев» стал обладателем Кубка Республики Башкортостан

Уфимские хоккеисты на турнире одержали две победы. Фото: ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» выиграл домашний предсезонный турнир и оставил Кубок Республики Башкортостан на родной арене. Для этого пришлось серьезно постараться в заключительный игровой день.

По ходу встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» хозяева проигрывали со счетом 1:3, но в концовке проявили максимум своих волевых качеств. В течение пяти финальных минут основного времени три шайбы забили Огирчук, Хафизуллин и Ефремов. Гостям лишь оставалось развести руки в сторону от бессилия.

Всего же на турнире «юлаевцы» добились двух побед (ранее был обыгран магнитогорский «Металлург»), набрали четыре очка и вышли по итогам на первое место. Таким образом, подготовку к сезону можно назвать успешной.

Напомним, что регулярный сезон в КХЛ стартует уже через пару недель. «Салават Юлаев» свой первый матч проведет 2 сентября в гостях у астанинского «Барыса».