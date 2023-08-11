В этом году подорожали школьная форма и ранцы Фото: Евгения ГУСЕВА

Для многих родителей август – сплошная головная боль. Скоро закончатся каникулы, снова начнется учеба, а еще нужно подготовить чадо к школьным занятиям. Как же сделать так, чтобы сборы в школу остались приятными хлопотами, а не серьезным ударом по семейному бюджету?

«Комсомолка» отправилась на школьную ярмарку, где сравнили цены на форму, рюкзаки и канцелярию, а потом вооружилась калькулятором и подсчитала – сколько же стоит собрать в Уфе первоклассника в 2023 году.

СОБИРАЕМ В ШКОЛУ ПЕРВОКЛАССНИЦУ

Судя по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» средняя стоимость школьного набора по России в этом году подорожал на 7% и составляет 13,4 тыс. рублей. Сюда входят канцелярские товары, рюкзак, школьная форма, дневник, пенал и тетради. При этом больше всего в цене поднялась форма (+20%) – в среднем, комплект обойдется родителям в 2,9 тыс. рублей. на втором месте по подорожанию оказались рюкзаки (+8% и 1,9 тыс. рублей соответственно). На первый взгляд, цена довольно привлекательная, но соответствует ли ей качество? Проверим!

В этом году школьные ярмарки традиционно проходят во всех крупных торговых центрах Уфы. мы отправились в лайфстайл-центр «Башкирия», где под стеллажи с формой и ранцами отдали почти целый этаж. Так что возможность выбрать себе школьную «экипировку» по душе есть даже у самого привередливого школьника.

Одна из самых крупным школьных ярмарок традиционно проходит в лайфстайл-центре «Башкирия», Фото: Яна БАЗЕКИНА

На ярмарке царит суматоха и оживление. Школьники весело бегают по залу и играют в прятки, пока их родители придирчиво щупают ткань и изучают информацию на этикетке от производителя.

- Вы не на цену смотрите, а на качество. Вот купите пиджак за 800 рублей – а он через месяц залоснится весь, скатается. Лучше переплатить, зато на следующий год сможете одеть, а не покупать новый. Дешевые ткани – это «стеклянная» синтетика, лучше выбирать варианты из натуральных тканей – хлопок, шерсть, хотя бы вискоза, - советует продавец. – Самая качественная форма – у российских и белорусских производителей, неплохие модели отшиваются в Кыргызстане и Турции. А вот с китайскими вещами тут как повезет – состав ткани надо смотреть.

Начнем с выбора формы для первоклассницы. Честное слово, даже на минутку снова захотелось вернуться за парту – уж какие красивые платьица и нарядные сарафанчики сейчас есть в продаже. В большинстве школ в начальных классах (да и старших тоже) приветствуются классические школьные платья черного или темно-синего цвета. Средний ценник – около 3 тысяч рублей. В качестве сменного варианта можно приобрести юбку (от 1600 до 2200 рублей) и пару белых блузок или рубашек (отличные хлопковые модели в среднем стоят около 1500-1800 рублей). Есть на школьной ярмарке и большой выбор аляповатых моделей из чистой синтетики, с кучей кружева и блестящей фурнитурой. Цена – сказка, всего 600 рублей, вот только ребенок, скорее всего, будет в такой рубашке сильно потеть и чесаться, поэтому лучше отдать предпочтение хлопковым или вискозным моделям. Также уже второй сезон подряд в моде школьные брюки-палаццо. Порадовать маленькую модницу необычным предметом школьного гардероба можно, в среднем, за 2200 рублей.

Для девочек большим спросом пользуются классические темно-синие школьные платья Фото: Яна БАЗЕКИНА

Не забываем и про фартук (еще один обязательный элемент во многих начальных классах): нам понадобится белый для торжественных мероприятий и праздников и черный для повседневной носки. Каждый из них обойдется примерно в 1200 рублей. Также в списке покупок должны оказаться 3-4 пары повседневных колготок темного цвета и одна пара на праздник – примерно по 400 рублей каждая. А завершит же образ первоклассницы пышный белый бант – от 350 рублей.

Еще одна весомая часть расходов – это покупка школьной обуви. К ней тоже предъявляется немало требований: она должна быть выполнена из натуральных дышащих материалов, а еще с белой подошвой, чтобы не пачкать школьный линолеум или паркет. Чем меньше фурнитуры – тем лучше, она имеет свойство цеплять и рвать колготки, отрываться и теряться в самый неподходящий момент. В среднем лоферы или классические туфли для первоклассницы обойдутся в 1800-2400 рублей. Есть варианты и подешевле – например, туфли с тканевым верхом будут стоить от 1200 рублей.

СОБИРАЕМ В ШКОЛУ ПЕРВОКЛАССНИКА

Если вы думаете, что собрать первоклассника-мальчика проще и дешевле – вы сильно ошибаетесь. Цены как на комплекты, так и на вещи по отдельности тоже напрямую зависят от производителя, состава ткани и качества в целом. Например, классический комплект-«тройка» стартует по цене от 3,5 до 5 тысяч рублей (есть и дороже, но это уже вычурные модели в стиле английских денди). Можно собрать и комплект самостоятельно: средняя цена на мальчуковые пиджаки – 2,5 тысячи рублей, брюки – 1,5-1,8 тысяч, жилетка – от 1200 рублей. Не забудем про рубашки. Лучше взять пару рубашек с длинным рукавом нейтральных светлых тонов и одну белую «на выход». Хлопковые рубашки, в среднем, стоят от 1200 рублей. Для теплой осени и весны многие родители выбирают так называемый джемпер-«обманку» - такую вещь можно приобрести от 1600 рублей.

Большим спросом пользуется форма от белорусских швейных фабрик Фото: Яна БАЗЕКИНА

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы у ребенка была удобная обувь. Классические кожаные туфли начинаются по цене от 1,4 тысяч рублей, замшевые мокасины можно найти и за 1200, правда, замша в этом случае будет искусственная. Также дополнит образ первоклассника галстук или «бабочка» - их можно приобрести за 600-800 рублей.

НА РАНЦЕ ЛУЧШЕ НЕ ЭКОНОМИТЬ

При покупке ранца или рюкзака в первую очередь обращайте внимание на наличие жесткой ортопедической спинки и широких лямок, которые не будут врезаться в плечи. Также проследите, чтобы портфель был оборудован светоотражающими элементами. Проверьте вместимость ранца: даже в первом классе ребенку придется носить в школу кучу учебников, различных папок и рабочих тетрадей. Ну а какой купить портфель – с динозавром или милым котенком – предоставьте выбор ребенку. В среднем, цена на ранцы, соответствующие всем необходимым требованиям, начинаются от 3,8 тысяч рублей.

- Хорошие модели, которые не порвутся в первый же месяц и не испортят осанку ребенка, в среднем, стоят около 5 тысяч рублей. Да, цена довольно высокая, но тут стоит понимать, что покупка не на один год, да и на здоровье школьника экономить не стоит, - советует продавец в отделе.

Еще один пункт, где точно сэкономить не получится, это покупка спортивной формы. Если еще текстильные кеды или кроссовки обойдутся всего в 1300-1600, то спортивные костюмы в детских сетевых маркетах начинаются от 4000 рублей. Сюда же добавим пару простых хлопковых белых футболок по 600 рублей, а также красные шорты для занятий в зале – от 500 рублей. А еще морально подготовимся к тому, что дети часто теряют пакет с формой и кроссовками, поэтому лучше заранее пришить бирку с указанием имени и класса ребенка.

Не забываем про парадный фартук на 1 сентября Фото: Яна БАЗЕКИНА

ОТ ЛАСТИКА ДО ЛИНЕЙКИ

Самая приятная часть школьных приготовлений – это, наверное, покупка канцелярии. Обычно для первоклассников на собрании заранее выдают список необходимых покупок, а дальше родители уже ориентируются сами, что и в каком количестве нужно приобрести.

Несмотря на то, что сейчас существует электронный дневник, учителя настоятельно рекомендуют купить и обычный, чтобы записывать туда подробно домашнее задание. Дневник с обычной картонной белой обложкой стоит около 70 рублей, с твердой – от 180. Также необходим запас тетрадей – 12-листовые в клетку и линейку в 2023 году обойдутся примерно по 10 рублей, 18-листовые – по 13, 48-листовые – от 40 рублей. Остальные канцтовары по списку обойдутся примерно в 940 рублей (можно смело округлять до тысячи). Сюда входят набор цветной бумаги и цветного картона, папка для тетрадей, акварельные краски, альбом и набор кисточек, пластилин, 5 графитных карандашей и 5 шариковых ручек, линейка, ластик и клей-карандаш. Можно купить готовый набор первоклассника, его стоимость начинается от 1200 рублей. Однако не стоит лишать ребенка радости выбора красочного альбома или фигурного ластика.

От выбора ранцев и рюкзаков разбегаются глаза Фото: Яна БАЗЕКИНА

ПОДБИВАЕМ ИТОГИ

Итак, путем нехитрых подсчетов получаем, что собрать девочку-первоклашку в Уфе в 2023 году обойдется родителям примерно в 25790 тысяч рублей. Полный школьный «боекомплект» для мальчика обойдется дешевле – примерно в 21800 рублей. Не нужно хвататься за сердце – сразу уточним, что мы брали в расчет вещи хорошего качества и без учета различных акций и скидок, а не самые дешевые модели. Большинство родителей за несколько месяцев начинают штудировать распродажи в сетевых детских гипермаркетах и маркетплейсах, где летом проходит распродажа прошлогодних коллекций со скидками до 80%. Так что в реальности общий чек может выйти и ниже, главное – не стоит экономить на качестве, ведь от этого зависит комфорт и здоровье вашего собственного ребенка.