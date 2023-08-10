Парламент Башкирии намерен ввести штрафы за отказ от использования Знамени Победы. Выяснили, для чего это нужно

С 2023 года на всех госучреждениях Башкирии на 9 мая обязаны вывешивать точную копию Знамени Победы

Башкирские парламентарии выступили с инициативой ввести штрафы за отказ от использования Знамени Победы 9 мая. Как пояснили в пресс-службе Госсобрания-Курултая, поправки в соответствующий закон намерены рассмотреть предстоящей осенью.

Стоит отметить, что законопроект, предусматривающий введение штрафов за «неиспользование копии Знамени Победы» будет рассматривать уже новый состав башкирского парламента – полномочия нынешнего истекают. Новый созыв Курултая жители будут выбирать в Единый день голосования, 10 сентября 2023 года.

В чем же суть законодательной инициативы уходящего, 6-го созыва парламента Башкирии? Как известно, начиная с 2023 года на зданиях всех органов власти и местного самоуправления в республике на 9 мая обязаны вывешивать копию Знамени Победы. Соответствующий закон был ранее принят Госсобранием. Новый же документ введет штрафы за несоблюдение этого правила.

Так, за отказ, умышленный или нет, от использования Знамени Победы на 9 мая должностных лиц будут штрафовать на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, а юридических – от 20 до 25 тысяч. К слову, законопроект уже принят в первом чтении, в окончательном его примут этой осенью.

- Поднятие Знамени Победы – это не просто торжественный ритуал. Это, в первую очередь, знак благодарности современников поколению, победившему фашизм. Память о героических и вместе с тем трагических страницах истории ХХ века должна переходить из поколения в поколение, чтобы ни мы, ни наши потомки не допустили реванша коричневой чумы, - прокомментировал смысл нововведения спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.

МНЕНИЕ

По мнению политолога УУНиТ Арсена Шаяхметова, ранее законодательная власть не поощряла использование гражданами государственной символики, оставляя за собой исключительное право приобщения к ней.

- В последнее десятилетие произошел пересмотр этого подхода. Вектор сместился: цель защиты символов от напыления какой-либо критики сменилась к обязательному приобщению и консолидации вокруг них. Сейчас предпринимается попытка ввести линейку наказаний за неисполнение требования вывешивать Знамя Победы.

Уровень почитания к ВОВ у нас в стране очень высок и дополнительных инструментов сакрализации, казалось бы, не требуется, но законодатели заочно соревнуются в добавлении себе политических очков. В условиях СВО проще всего это делать на сложившихся архетипах – Великой Победе, борьбе с нацизмом. Инициатива Курултая, особенно накануне выборов, укладывается в эту логику, - отмечает Арсен Шаяхметов.

По мнению политолога, данная инициатива является ни чем иным, как попыткой авторов заработать политические очки.

- На мой взгляд, эксплуатация сакральных символов не должна приносить политическую выгоду тем, кто в достаточной мере далек от событий почти 80-летней давности, а сама память Победы не должна влечь за собой наложение штрафных санкций. Ведь народные инициативы не требуют ни законодательного оформления, ни системы принуждения при их исполнении, - подытожил политолог УУНиТ Арсен Шаяхметов.