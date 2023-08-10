В сентябре Уфу посетит итальянский маэстро Фабио Мастранджело c симфоническим оркестром

Фото: timeout.ru

Отличные новости для всех ценителей классической музыки! 13 сентября Уфу посетит Симфонический оркестр Санкт-Петербургского Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина «Северная Симфония» под управлением итальянского маэстро Фабио Мастранджело. Организаторы концерта – компания «Уфанет» и продюсерский центр «ЯН».

Музыканты в таком составе впервые выступят в столице, на сцене ГКЗ «Башкортостан». Для зрителей прозвучат произведения именитых композиторов – Россини, Пуччини, Бизе, Глинки, Бородина, Щедрина, Дунаевского и других любимых авторов.

О дирижере:

Дирижер Фабио Мастранджело. Фото: culturalforum.ru

Фабио Мастранджело – пожалуй, один из самых востребованных дирижеров России и мира. Его без преувеличения можно назвать «самым известным итальянцем в музыкальных кругах современной России».

С 2013 г. Фабио является художественным руководителем Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл», главным дирижером двух его коллективов: симфонического оркестра «Северная Симфония» и камерного оркестра «Северная Симфониетта». Одновременно маэстро выступает в роли главного дирижера оркестра Якутской Государственной Филармонии «Simphonica ARTica», у истоков которого он стоял в 2012 г., и художественного руководителя камерного оркестра солистов «Camerata» Новосибирской государственной филармонии. Уже одиннадцатый сезон подряд он является главным приглашенным дирижером Новосибирского академического симфонического оркестра. С 1 сентября 2018 года назначен главным дирижёром симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония», с которым начал свое сотрудничество более десяти лет назад.

Маэстро Мастранджело занимает должности Художественного руководителя Санкт-Петербургского международного летнего open-air фестиваля «Опера - всем» (который в 2016-ом году отпраздновал свой первый юбилей) и художественного руководителя летнего музыкального фестиваля города Тольятти «Тремоло» (в прошлом «Классика над Волгой»).

За последнее время Фабио Мастранджело дебютировал с симфоническим оркестром Орхуса, Симфоническим оркестром Радио Белграда, Чешским Симфоническим оркестром, Тюрингским оркестром Рудольштадта, в Оперном театре Банска Быстрицы (с постановкой оперы Дж.Пуччини «Тоска»), в Московском Большом театре (конкурс молодых певцов «Compitizione dell’ Opera), в Концертном зале Люцерна.

Об оркестре:

Оркестр «Северная симфония» был создан 1 июня 2016 года под руководством маэстро Фабио Мастранджело.

В обширном репертуаре оркестра – произведения разных эпох и стилей, русская и зарубежная классика, сочинения современных композиторов.

Оркестр «Северная Симфония» под руководством маэстро Фабио Мастранджело ведёт активную концертную деятельность, активно гастролирует в России и за рубежом.

О солистке:

Солистка – Елизавета Михайлова (фото из личного архива Елизаветы)

Елизавета Михайлова (меццо-сопрано) – лауреат нескольких национальных и международных конкурсов и фестивалей, обладательница Молодёжной премии Правительства Санкт-Петербурга в номинации «За достижения в области музыкального творчества».

Концерт состоится в двух отделениях. Длительность 1 час 40 мин. Билеты в продаже на https://ufakoncert.ru/event/simfonicheskij-orkestr-severnaja-simfonija/#1 и в кассе ГКЗ «Башкортостан».