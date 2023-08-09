Жительница Башкирии убила мужчину, который грозил ей расправой и домогался ее дочери

В башкирском городе Нефтекамске вынесли приговор женщине, которая зарезала сожителя после того как он сказал, что хочет уйти к другой и напал на нее

В башкирском городе Нефтекамске вынесли приговор женщине, которая зарезала сожителя после того как он сказал, что хочет уйти к другой и напал на нее. Ранее мужчина домогался ее дочери. «КП-Уфа» разобралась в деталях дела.

Согласно материалам суда, в декабре прошлого года сожитель фигурантки, с которым они находились в отношениях 10 лет, вышел из тюрьмы. Практически сразу ее жизнь пошла под откос: пара стала часто пить и кутить, из-за чего женщина уволилась из магазина, где работала кассиром. Роковым стал вечер 29-го числа: оба проснулись после алкогольного застолья и сидели на кухне. Мужчина захотел продолжить веселье и попросил у подруги денег на спиртное, но она отказала. Тогда он ее толкнул и вышел из кухни. Она сильно ударилась и написала дочери сообщение с просьбой прийти домой, потому что сожитель ее бьет, однако девушка не ответила. Последняя находилась у парня дома, куда переехала после того как ухажер матери вернулся из колонии.

Спустя несколько минут сожитель вернулся на кухню и заявил своей пассии, что ему понравилась ее подруга, и он собирается уйти к ней. Та лишь рассмеялась ему в лицо и отметила, что ради него знакомая не бросит детей и стабильно зарабатываюшего мужа. Кроме того, женщина добавила, что знает о попытке домогательства к своей дочери – это случилось, когда ее не было дома из-за работы в ночную смену. Услышав эти слова, мужчина резко вскочил, отодрал полку от стены, подошел к ней, ударил и приставил нож к горлу, оскорбив ее с дочерью и пригрозив убийством. Женщина, не раздумывая ни секунды, вырвала холодное оружие из рук сожителя и ударила его им. Раненый сделал шаг назад и побежал в зал. Испугавшись, что он может взять из другой комнаты какой-нибудь опасный предмет, она догнала его и ударила еще несколько раз. От полученных ранений мужчина скончался.

Женщина вновь связалась с дочерью и сказала, что убила сожителя, показав ей последствия содеянного по видеозвонку. Девушка тут же прибежала в родной дом, откуда вызвала скорую помощь и полицию. Ее мат задержали.

На процессе подсудимая заявила, что когда она жила с погибшим, он постоянно ее бил. Ранее она уже наносила ему ножевые ранения. Это случилось в далеком 2014 году. Как утверждает женщина, тогда она защищала свою еще малолетнюю дочь от домогательств, поскольку у сожителя уже была судимость по соответствующей статье. Она неоднократно писала заявления на этот счет и обращалась в полицию, но тем не менее продолжала близко общаться с ним. Перед судьей женщина признала вину в причинении смерти, но попросила переквалифицировать свои действия на статью о превышении пределов самообороны. Ее просьба была удовлетворена. Подсудимая избежала колонии – ей назначили полтора года ограничения свободы.