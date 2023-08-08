В Уфу приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Радий Хабиров вручил Михаилу Мурашко орден Салавата Юлаева. Фото: пресс-служба главы Башкирии

7 августа глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Уфе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и поблагодарил его за поддержку медицины республики и решение провести в столице региона Всероссийское совещание по развитию первичной медико-санитарной помощи.

– Мы прошли непростой период борьбы с коронавирусной инфекцией. И сегодня направляем огромные ресурсы на развитие отрасли, – сказал Хабиров. – Мы строим два крупных объекта с федеральной поддержкой. Это новый корпус Республиканского кардиоцентра и Республиканский центр детской онкологии и гематологии.

Мурашко в свою очередь назвал эффективной работу руководства региона по развитию здравоохранения. Он отметил, что в Башкирии фиксируют рост ожидаемой продолжительности жизни и снижение смертности от болезней сердца и онкологии.

ПОСМОТРЕЛИ УНИВЕРСИТЕТ И БОЛЬНИЦУ

После официальной встречи Хабиров и Мурашко отправились в главный центр подготовки медиков в республике - Башкирский государственный медицинский университет. В рамках визита чиновники посетили научно-практическую конференцию, посвященную летним образовательным школам.

- Отрадно, что Башгосмедуниверситет сегодня сохраняет статус ведущей научной и образовательной площадки, создает новые технологии и медицинские продукты. Конкуренция среди вузов страны усиливается. Поэтому и для вас важно наращивать темпы развития, – отметил министр.

Глава Башкирии, в свою очередь, отметил, что стены университета открыты для всех желающих. Это касается как выпускников из других регионов, так и граждан иностранных государств.

- Безусловно, двери Башкортостана и наших медицинских учреждений открыты для молодежи, в том числе из-за пределов республики и страны. Есть среди них и иностранные граждане – очень дотошные, терпеливые и трудолюбивые люди – так их характеризуют наши жители. Добро пожаловать! – сказал Радий Хабиров. – Башкортостан – очень многонациональный регион. Мы очень ценим вашу компетентность, ваши лучшие человеческие качества.

Ректор университета Валентин Павлов провел высоким гостям экскурсию, рассказал о реконструкции корпусов университета и его общежития. Планируется, что в ближайшем будущем внешний облик зданий вуза обновится.

Визит не мог обойтись и без посещения одной из больниц. Для этого была выбрана поликлиника городской клинической больницы № 13. Она обслуживает почти 34 тысячи жителей Калининского района столицы. Министр лично понаблюдал за работой медиков.

УФА БЫЛА ВЫБРАНА НЕ СЛУЧАЙНО

На само Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в стране прибыли руководители региональных министерств здравоохранения, представители федеральных ведомств, главные врачи крупных лечебных учреждений, отраслевые эксперты. Отмечается, что Уфа стала местом проведения престижного мероприятия, так как региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения доказала свою эффективность.

- В последние годы мы фиксируем главный показатель работы отрасли – рост продолжительности жизни населения. В прошлом году Башкортостан достиг важной отметки в 73 года. И в первом полугодии 2023 года сохраняется тенденция к увеличению этого показателя, - поделился данными глава региона Радий Хабиров.

Руководитель Минздрава Мурашко подтвердил слова Хабирова и добавил, что успешные практики, наработанные и реализованные в Башкирии, непременно необходимо тиражировать по всей стране.

К слову, по планам следующим шагом в модернизации систем должно стать укрепление материальной базы медицинских учреждений в крупных городах Башкирии. В частности, идет подготовка программы по модернизации поликлиник Уфы. Уже в этом году на ее реализацию планируется направить порядка 500 млн рублей. Далее суммы будут увеличены.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.