В 26 районах Башкирии ввели режим ЧС из-за засухи и гибели посевов, ущерб превысил 1 млрд рублей

Засуха в регионе возникла на фоне аномальной жары, которая периодически возникала в период с 8 июня по 12 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 26 районах Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи и гибели посевов. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал глава республики Радий Хабиров.

Засуха в регионе возникла на фоне аномальной жары, которая периодически возникала в период с 8 июня по 12 июля. Режим ЧС в пострадавших районах будет действовать до 28 августа. Администрациям муниципалитетов поручено принять исчерпывающие меры по смягчению последствий засухи. МЧС рекомендовано организовать взаимодействие между Центром управления в кризисных ситуациях и местными дежурно-диспетчерскими службами.

Уже сейчас известен материальный ущерб от засухи. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии доложил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

– Там, где был введен [режим ЧС], мы отработали – 93 тыс. гектаров [урожая] уже к уборке не подлежит. Это более 1 млрд рублей убытков, – отметил чиновник.

Предварительно в число пострадавших посевов вошли зерновые и зернобобовые (65 534 га с ущербом в 728,7 млн рублей), сахарная свекла (1 886 га, 72,7 млн), масличные (9 011 га, 91,4 млн) и прочие культуры (16 243 га, 125 млн).

Фазрахманов также озвучил общие итоги хода уборочной компании на данный момент. Аграрии скосили 18% площадей зерновых и зернобобовых культур и намолотили порядка 700 тысяч тонн. В основном это озимые и ранние яровые культуры. В уборочных работах задействовали более 4 тысяч комбайнов, которые в сутки обрабатывают до 55 тысяч га. Всего с начала года аграрии приобрели 1,8 тысячи единиц техники на 8,3 млрд рублей.

В этом году Минсельхоз рассчитывает получить урожай зерновых с превышением средних многолетних значений. Для хранения зерна готовы 34 элеватора суммарной мощностью 2 млн тонн, столько же смогут хранить еще и аграрии Башкирии. Чиновник добавил, что Раевский сахарный завод начал переработку сахара-сырца. В начале сентября её начнут и на Чишминском заводе, что позволит обеспечить рынок необходимым объёмом продукции.