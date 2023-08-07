«Как будто там смерть стоит и заманивает молодых ребят»: в Башкирии похоронили 15-летнего подростка, который попал под поезд на переезде

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В селе Белое Озеро Гафурийского района Башкирии простились с 15-летним Артемом С. (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.), который погиб под колесами тепловоза. Родные и близкие подростка до сих пор не верят в эту страшную трагедию. Рассказываем, что известно о печальной истории.

«ДУМАЛ, ЧТО УСПЕЕТ ПРОЛЕТЕТЬ»

Напомним, что все произошло около 3 часов дня 5 августа в селе Белое Озеро. Школьник катался на своем мотоцикле «Минск» и на железнодорожном переезде решил объехать колонну автомобилей, чтобы успеть проскочить перед поездом, несмотря на запрещающий сигнал светофора. К огромному сожалению, парень не рассчитал скорость, и столкновения избежать не удалось… От полученных травм Артем скончался до приезда медиков.

– Мы были прямыми свидетелями этого происшествия. Моя машина стояла самая первая, и мы все видели. Он очень сильно «газанул», думал, что успеет пролететь, но судьба распорядилась по-другому. Очень много людей подбежало, вызвали сразу скорую, но спустя две минуты он умер. Очень жаль, мы плакали. Глупая нелепая смерть ребенка, - рассказывает в соцсетях очевидица произошедшего Альбина А.

Как рассказали в беседе с «Комсомолкой» друзья школьника, за свою короткую жизнь мальчику пришлось пережить очень многое. В прошлом году Артем потерял своих родителей, после чего остался жить с бабушкой и дедушкой, а также родной сестрой. Все сельчане отзываются о подростке как о добром, открытом и отзывчивом парне.

– Очень хороший был парень. Добрый, отзывчивый, уважительный. Очень жаль. А этот переезд – это как проклятое место. Сколько уже погибших, как будто там смерть стоит и заманивает молодых ребят. Там просто необходим шлагбаум. Может, это поможет сберечь еще чью-то жизнь. – вздыхают знакомые погибшего мальчика.

Что касается мотоцикла, то по словам друзей, Артем сам накопил на свою мечту и катался всегда очень аккуратно. Произошедшее буквально всех шокировало.

– Очень жаль мальчугана. Все мы были молодыми и горячими, как жаль, что именно так все произошло, - скорбит Никита С.

Сейчас семье, потерявшей внука, требуется помощь. Они хотят провести поминки, где бы каждый мог вспомнить добрым словом погибшего мальчика. Вы тоже можете помочь, связавшись с родными по номеру 8(927)3121823 (номер привязан к карте, получатель Альмира Рашитовна И.)

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, что на роковом железнодорожном переезде уже случались подобные трагедии. Так в конце августа 2021 года грузовой локомотив протаранил внезапно вылетевшую на пути иномарку Ford Focus, в которой находились четверо молодых людей. В итоге 25-летний водитель и его 24-летний пассажир скончались на месте, еще двоих пассажиров 25 и 26 лет вытащили из искореженного автомобиля спасатели и передали медикам. Парням удалось выжить, но долгое время им пришлось провести на больничной койке.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким и друзьям погибшего подростка.