Пенсионерам – суповой набор, детям – яблоки: что можно купить в уфимских магазинах на тысячу рублей

На тысячу рублей особо в магазине не разгуляешься Фото: Яна БАЗЕКИНА

«Цены растут как на дрожжах, а зарплаты и пенсии не меняются. Каждый раз приходится ломать голову, что купить и как сэкономить», - жалуются уфимцы. Согласно статистике Башстата, в июле 2023 года лидерами по выросшим ценам стали яблоки, бананы, помидоры, белокочанная капуста и вареная колбаса. В среднем, килограмм яблок теперь «вытянет» на 118 рублей (+5,4%), а капуста обойдется теперь примерно в 55,9 рублей за кило (+3,5%). И это при том, что не за горами осень, а значит, скоро придет время нового урожая.

Весной прошлого года «Комсомолка» уже проводила эксперимент: мы отправились по уфимским магазинам с тысячей рублей в кармане. Наша цель была выяснить: что на эту сумму могут позволить себе разные категории граждан – от студентов до пенсионеров и семей с детьми. Спустя почти 1,5 года мы решили повторить этот эксперимент и сравнить: как изменились цены за это время.

ДЛЯ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

Итак, мы снова отправляемся в популярный сетевой супермаркет «у дома». Здесь часто встречаются различные скидки и акции, но для чистоты эксперимента мы будем собирать наш продуктовый набор по полной цене, потому что у всех акций довольно ограниченный срок действия.

Начнем с покупки продуктов для семьи из четырех человек, двое из которых дети. Первым делом отправляемся в мясной отдел, именно здесь по чеку самые большие расходы. Разнообразие приятно удивляет, но для экономии все же остановимся на тушке охлажденной курицы. Из нее умелая хозяйка приготовит и первое, и второе, еще и на ужин, если повезет, останется. Двухкилограммовый упитанный бройлер по цене 152 рубля за килограмм вытянет в среднем на 300 рублей (цены на развесные продукты мы будем округлять – Ред.).

Теперь отправляемся в отдел «Овощи – фрукты». Здесь мы закинем в нашу корзину 2 кг картофеля по 58 рублей, по килограмму лука и моркови за 46 и 54 рублей соответственно. Не забываем про витамины для детей: купим свежие огурцы по 84 рубля и помидоры по 180. Ну или вместо помидоров – 1,5 килограмма яблок по 118. Купить и то и другое, к сожалению, не получится, иначе выбьемся из бюджета.

Несмотря на то, что скоро осень, яблоки продолжают расти в цене Фото: Яна БАЗЕКИНА

Остается всего 216 рублей. На них мы в бакалее купим килограмм сахара по 69 рублей и двухкилограммовую упаковку муки за 47 рублей – на печенье свободных денег уже не остается, так что будем печь его самостоятельно. На оставшиеся 100 рублей можно купить пакет молока за 54 и полукилограммовую упаковку недорогих макарон за 45. Или «безымянную» гречку за 48. А если ваша семья ест перловую или ячневую крупу, считайте, вам крупно повезло – хватит аж на 2 пачки! Вот только если вы хотите купить сметану, кефир, яйца, подсолнечное масло и другие необходимые продукты, придется отказаться от каких-то покупок или отложить их на следующий раз. Порадовать детей фруктами, сезонными ягодами и сладостями тоже не получится – бюджет-то не резиновый!

– В среднем, я оставляю в магазине за раз по 2,5-3 тысячи рублей. Лучше полноценно питаться, чем потом отдавать огромные деньги на лечение желудка из-за скудной пищи. Да и детям нужны витамины. А на тысячу я только себя прокормить смогу, - разводит руками покупательница с ребенком в магазине.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

С выбором продуктовой корзины для пенсионеров возникла небольшая загвоздка. Все дело в том, что большинство бабушек-дедушек просто не могут себе позволить оставить такую сумму в магазине. Многие из них не покупают целую курицу или кусок мяса, а отправляются на рынок, где можно на развес купить 200-300 граммов дешевого фарша или суповой набор. Так что попробуем собрать продуктовую корзину для пенсионеров чисто теоретически, потому что в реальности обычно картина намного печальнее.

На тысячу рублей особо в магазине не разгуляешься Фото: Яна БАЗЕКИНА

Итак: в нашей корзине оказалась упаковка с суповым набором из курицы за 125 рублей и 900 граммов замороженного фарша из свинины и говядины за 153 рублей. Сюда же мы отправили по пачке самых дешевых «безымянных» гречневой и ячневой крупы, также двухкилограммовую упаковку муки и 5 килограммов сахара, с расчетом, что пришла пора варить варенье. Последний можно сразу приобрести большим мешком за 340 рублей – небольшая, а все же экономия! Сюда же добавим «кирпичик» хлеба за 42 рубля и пакет молока за 54. На оставшиеся 144 рубля купим 200 граммов недорогих конфет (вытянуло на 70 рублей, правда, вместо шоколада явно кондитерская глазурь), а также 3 упаковки влажного корма – побаловать своего любимого кота или подкормить бездомышей у подъезда. На фрукты-овощи, молочную продукцию и прочее средств не остается, это уже в следующий раз. Хорошо, что у многих пенсионеров есть дача – та они выращивают свой нехитрый урожай, а кое-что и продают на рынке. Какое-никакое, а подспорье к пенсии.

В среднем, хлеб подорожал за год на 3 рубля Фото: Яна БАЗЕКИНА

ДЛЯ СТУДЕНТА

Студенты – народ неприхотливый. Но это вовсе не значит, что им меньше хочется есть, тем более что напряженные умственные нагрузки, да и просто растущий организм требует повышенных калорий, а не овсянку на завтрак и ужин.

Итак, предположим, что наш студент очень занят, и у него совершенно нет времени варить себе полноценные обеды из трех блюд. Чтобы унять юношеский аппетит и уложиться в тысячу рублей, в корзину отправляются вареная колбаса (180 рублей за 400 граммов), десяток яиц за 63 рубля, пачка спагетти за 64 рубля (ну или 3 упаковки лапши быстрого приготовления), майонез за 70 рублей. Закидываем к продуктам банку растворимого кофе (самый дешевый, который мы нашли, стоит 250 рублей за баночку 95 г) и пачку чая за 54 рубля. Сюда же добавим батон белого хлеба за 46 и пакет кефира за 43 рубля. Остается 228 рублей, которых хватит, чтобы себя порадовать бутылкой колы отечественного разлива и упаковкой чипсов.

Конечно же, кому-то наши продуктовые наборы покажутся нерациональными, здесь на истину мы и не претендуем. У каждой семьи свой бюджет, а также привычный список продуктов. Наша цель была выяснить, насколько подорожали те или иные категории продуктов за год. Итог получился довольно ожидаемым: продукты местного производства хоть и медленно растут в цене, но в большинстве остаются доступными для обычного потребителя. Но вот чтобы накормить семью полезной и разнообразной пищей, в тысячу рублей, увы, никак не уложиться.