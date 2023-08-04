В Башкирии многодетная мать дождалась смерти новорожденного ребенка и спрятала его тело в сарае

В одном из сел Архангельского района Башкирии мать троих детей родила дома четверного ребенка, а затем дождалась, пока он умрет, и спрятала его тело на чердаке в сарае

В одном из сел Архангельского района Башкирии мать троих детей родила дома четверного ребенка, а затем дождалась, пока он умрет, и спрятала его тело на чердаке в сарае. Женщину судили за убийство новорожденного. «КП-Уфа» изучила детали уголовного дела.

ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ

Как следует из судебных материалов, у фигурантки на момент беременности уже было трое детей, которых она с большим трудом воспитывала: денег у нее не было, супруга, который поддержал бы, – тоже. По всей видимости, женщина сразу решила расправиться с ребенком, поскольку всеми силами пыталась скрыть, что находится в положении. Но это было очень сложно сделать: село, где она проживала, очень маленькое – и все местные как на ладони. Так, жители передали сельскому фельдшеру, что заметили беременную на улице – и медик попыталась поставить ее на учет, однако та наотрез отказывалась.

Женщину на 23-й неделе беременности буквально притащили в центральную районную больницу силами местной администрации. Ее все-таки поставили на учет и записали для прохождения УЗИ. В назначенный день на процедуру она так и не явилась. Больница направила эту информацию властям с просьбой принять меры. Впоследствии к женщине приехала скорая помощь, которая забрала ее на УЗИ – тогда была уже 33-я неделя беременности. Обследование не показало никаких патологий или отклонений в развитии плода. Тем не менее из страха за еще не рожденного ребенка матери предложили госпитализироваться в стационар, но она отказалась. Принудительно поместить женщину под наблюдение медиков было бы просто незаконно, да и возможности такой не было – и ее отправили домой.

РОДИЛАСЬ В БАНЕ: ВЕС – 2138 ГР, РОСТ – 45 СМ

У женщины начались роды на 35-й неделе беременности, и она пошла рожать в свою баню. Там на свет появилась жизнеспособная девочка: вес – 2138 граммов, рост 45 сантиметров. Рождение дочери никак не повлияло на изначальные планы матери – она твердо решила ее убить. Женщина, ничем не укутав ребенка, просто оставила его в помещении холодной бани. Новорожденная спустя не больше часа скончалась от общего переохлаждения организма. После этого фигурантка укутала тело малышки в простыню и поместила в пакет, который спрятала на чердаке сарая. Баню она тщательно отмыла от следов крови и родов.

– Пару дней она переждала в сарае, чтобы родители подумали, что она уехала в больницу, и не вызывать подозрений. [Затем] она позвонила матери и сообщила, что уехала рожать, [на следующий день] она вышла из сарая и сделала вид, что приехала из роддома. Матери она сказала, что ребенок родился мертвым, и там же она его захоронила. Она сама написала справку о том, что родила мертвого ребенка в больнице, данную справку она показала маме и сотрудникам полиции, чтобы не вызывать подозрений, – говорится в материалах дела.

У НЕЕ БЫЛО «ЧУВСТВО СТРАХА И ОЩУЩЕНИЯ БЕЗЫСХОДНОСТИ»

У женщины получилось обмануть доверчивую мать, но не фельдшера, которые помнили о странном поведении подопечной. В один из дней специалист заявился к ней домой и увидел, что у той нет признаков беременности. Мать вновь заявила, что родила уже мертвого ребенка и сама его похоронила. Медика такой расклад насторожил: он передал информацию в больницу, а оттуда о подозрительном случае рассказали уже полиции. Сотрудники правоохранительных органов тут же открыли разбирательство и при осмотре домовладения женщины обнаружили ребенка в сарае.

На суде неоднократно говорилось, что обвиняемая в момент совершения преступления находилась «в состоянии выраженного эмоционального напряжения», у нее было «чувство страха и ощущения безысходности» из-за сложившейся ситуации. В итоге женщину приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Троих ее детей сейчас воспитывает бабушка, которая и прежде проявляла к внукам больше внимания, чем их мать.