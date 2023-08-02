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Происшествия2 августа 2023 14:00

Застряли на дороге, опоздали на работу: что творилось на Нагаевском шоссе в Уфе, где мужчина грозился взорвать гранату

Что происходило на Нагаевском шоссе в Уфе, где дезертир угрожал взорвать гранату
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Сотрудники ГИБДД на полдня перекрыли все въезды на Нагаевское шоссе. На выезде из Карпово образовался затор

Сотрудники ГИБДД на полдня перекрыли все въезды на Нагаевское шоссе. На выезде из Карпово образовался затор

Фото: Павел КРАЙНОВ

2 августа в Уфе в районе автозаправки на Нагаевском шоссе заметили мужчину с гранатой в руках. Район незамедлительно оцепили силовики, все подъезды к этому месту перекрыли. Десятки местных жителей оказались в пробках на 30-градусной жаре.

Как выяснилось позднее, 39-летний мужчина по имени Ильдар, предположительно обвиняемый в дезертирстве, действительно угрожал взорвать гранату рядом с заправкой. С переговорщиками он общаться отказался, требуя встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. К счастью, история завершилась благополучно: руководитель региона приехал на место, а разбушевавшийся мужчина сдался сотрудникам правоохранительных органов.

«ЗАКРЫЛИ ПРЯМО ПЕРЕДО МНОЙ!»

О том, что какой-то неизвестный мужчина на Нагаевском шоссе достал похожий на гранату предмет стало известно около полудня. В это же время на всех подъездах к АЗС, рядом с которой он остановился, перекрыли движение. Дороги открыли лишь через 4 часа, когда подозреваемый сдался Росгвардии.

- Я поехал за хлебом в Карпово, а как обратно возвращался, закрыли прямо передо мной! Встала машина ДПС и не пускает. Спрашиваю: чего случилось то? А сотрудник говорит так и так, мужик с гранатой где-то рядом. Весь день здесь просидел, на жаре-то. И в объезд некуда ехать, мне в Жилино надо (соседняя деревня – Ред.), - рассказал в беседе с «КП-Уфа» местный житель.

Многие жители окрестных деревень опоздали на работу из-за полного перекрытия дорог

Многие жители окрестных деревень опоздали на работу из-за полного перекрытия дорог

Фото: Павел КРАЙНОВ

Не все водители, застрявшие в пробке на выезде из Карпово сохраняли спокойствие. Жительница Нагаево пыталась убедить сотрудника ГИБДД, перекрывшего на служебной машине проезд, пропустить ее.

- Ну как же так? Я на работу опоздала на полдня! Мне не надо на заправку, пустите меня направо, я в сторону города поеду! – пыталась скандалить женщина. – И вообще, он там сколько стоит то? А если до ночи будет? Нельзя его потихоньку задержать было? Какая разница, на заправке он или нет?

Последняя фраза вызвала лишь улыбки на лицах автомобилистов, собравшихся рядом. Несколько мужчин курили и разговаривали между собой, обсуждая главную тему дня.

- Как знал, что надо было по другой дороге ехать. А сейчас бесполезно уже, скоро говорят снимут оцепление, - поделился догадками с «КП-Уфа» еще один водитель.

Мужчина за рулем УАЗа «буханки» и вовсе отнесся к ситуации по-философски и не растерял позитивного настроя даже за полдня в пробке.

- Ну а что я сделаю? Мне тоже надо, как тому бабаю (дедушке – Ред.) в Жилино. Другой дороги нет. Груза у меня нет, ни продуктов, ничего. Своим [семье] позвонил, предупредил, что задержусь. Где конкретно стою – не сказал. Нечего волновать лишний раз, - с улыбкой рассказал «КП-Уфа» водитель.

Подобраться к месту происшествия максимально близко можно было только по дороге через деревню Карпово

Подобраться к месту происшествия максимально близко можно было только по дороге через деревню Карпово

Фото: Павел КРАЙНОВ

СДАЛСЯ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА

Около 15:30 часов перекрывшая дорогу машина ГИБДД уехала и движение возобновилось. Водители моментально разбежались по кабинам и уехали каждый по своим делам. А затем по Нагаевскому шоссе в сторону города проехала колонна из микроавтобусов полиции, Следкома, пожарная машина и несколько карет скорой помощи.

Застрявшие на полдня в пробке местные жители завели автомобили и отправились в путь, а в небе показался легкий вертолет, направляющийся в сторону города. По всей видимости, он был пожарный – цвет сильно напоминал пожарные автомобили.

К слову, на той самой автозаправке, рядом с которой и разыгрывалась эта драма, царила атмосфера обычных трудовых будней. Кассиры-операторы АЗС спокойно отпускали бензин, не забывая улыбаться клиентам. Как будто ничего и не было.

Так выглядит та самая заправка, рядом с которой и разыгралась драма

Так выглядит та самая заправка, рядом с которой и разыгралась драма

Фото: Павел КРАЙНОВ

На вопрос что у них случилось и почему в округе так много полиции, Росгвардии и экстренных служб, женщины сделали вид, что не понимают, о чем речь.

- Мы не знаем, у нас все хорошо, - с вежливой улыбкой ответила одна из кассирш АЗС. Вторая даже не посмотрела в нашу сторону.

Как выяснилось, обвиняемый в дезертирстве Ильдар все-таки добился своего: на беседу с ним приехал глава Башкирии Радий Хабиров. В переговорах с ним участвовали и сотрудники Росгвардии.

Угрожавший взрывом мужчина сдался сотрудникам Росгвардии после беседы с Радием Хабировым. Фото: пресс-служба главы РБ

Угрожавший взрывом мужчина сдался сотрудникам Росгвардии после беседы с Радием Хабировым. Фото: пресс-служба главы РБ

- Росгвардейцы вступили в переговоры с гражданином и убедили его сдаться. Боеприпас изъят и отправлен на исследование. В результате умелых действий офицеров Росгвардии пострадавших в ходе происшествия нет, - резюмировали в пресс-службе ведомства. Позднее ситуацию прокомментировал и сам глава Башкирии.

По всей видимости, как только общение Ильдара с росгвардейцами и Хабировым завершилось, было принято решение снять оцепление.

Сейчас движение по Нагаевскому шоссе полностью восстановлено.

ЧПКАРТИНА ДНЯ