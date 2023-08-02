Застряли на дороге, опоздали на работу: что творилось на Нагаевском шоссе в Уфе, где мужчина грозился взорвать гранату

Сотрудники ГИБДД на полдня перекрыли все въезды на Нагаевское шоссе. На выезде из Карпово образовался затор Фото: Павел КРАЙНОВ

2 августа в Уфе в районе автозаправки на Нагаевском шоссе заметили мужчину с гранатой в руках. Район незамедлительно оцепили силовики, все подъезды к этому месту перекрыли. Десятки местных жителей оказались в пробках на 30-градусной жаре.

Как выяснилось позднее, 39-летний мужчина по имени Ильдар, предположительно обвиняемый в дезертирстве, действительно угрожал взорвать гранату рядом с заправкой. С переговорщиками он общаться отказался, требуя встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. К счастью, история завершилась благополучно: руководитель региона приехал на место, а разбушевавшийся мужчина сдался сотрудникам правоохранительных органов.

«ЗАКРЫЛИ ПРЯМО ПЕРЕДО МНОЙ!»

О том, что какой-то неизвестный мужчина на Нагаевском шоссе достал похожий на гранату предмет стало известно около полудня. В это же время на всех подъездах к АЗС, рядом с которой он остановился, перекрыли движение. Дороги открыли лишь через 4 часа, когда подозреваемый сдался Росгвардии.

- Я поехал за хлебом в Карпово, а как обратно возвращался, закрыли прямо передо мной! Встала машина ДПС и не пускает. Спрашиваю: чего случилось то? А сотрудник говорит так и так, мужик с гранатой где-то рядом. Весь день здесь просидел, на жаре-то. И в объезд некуда ехать, мне в Жилино надо (соседняя деревня – Ред.), - рассказал в беседе с «КП-Уфа» местный житель.

Многие жители окрестных деревень опоздали на работу из-за полного перекрытия дорог Фото: Павел КРАЙНОВ

Не все водители, застрявшие в пробке на выезде из Карпово сохраняли спокойствие. Жительница Нагаево пыталась убедить сотрудника ГИБДД, перекрывшего на служебной машине проезд, пропустить ее.

- Ну как же так? Я на работу опоздала на полдня! Мне не надо на заправку, пустите меня направо, я в сторону города поеду! – пыталась скандалить женщина. – И вообще, он там сколько стоит то? А если до ночи будет? Нельзя его потихоньку задержать было? Какая разница, на заправке он или нет?

Последняя фраза вызвала лишь улыбки на лицах автомобилистов, собравшихся рядом. Несколько мужчин курили и разговаривали между собой, обсуждая главную тему дня.

- Как знал, что надо было по другой дороге ехать. А сейчас бесполезно уже, скоро говорят снимут оцепление, - поделился догадками с «КП-Уфа» еще один водитель.

Мужчина за рулем УАЗа «буханки» и вовсе отнесся к ситуации по-философски и не растерял позитивного настроя даже за полдня в пробке.

- Ну а что я сделаю? Мне тоже надо, как тому бабаю (дедушке – Ред.) в Жилино. Другой дороги нет. Груза у меня нет, ни продуктов, ничего. Своим [семье] позвонил, предупредил, что задержусь. Где конкретно стою – не сказал. Нечего волновать лишний раз, - с улыбкой рассказал «КП-Уфа» водитель.

Подобраться к месту происшествия максимально близко можно было только по дороге через деревню Карпово Фото: Павел КРАЙНОВ

СДАЛСЯ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА

Около 15:30 часов перекрывшая дорогу машина ГИБДД уехала и движение возобновилось. Водители моментально разбежались по кабинам и уехали каждый по своим делам. А затем по Нагаевскому шоссе в сторону города проехала колонна из микроавтобусов полиции, Следкома, пожарная машина и несколько карет скорой помощи.

Застрявшие на полдня в пробке местные жители завели автомобили и отправились в путь, а в небе показался легкий вертолет, направляющийся в сторону города. По всей видимости, он был пожарный – цвет сильно напоминал пожарные автомобили.

К слову, на той самой автозаправке, рядом с которой и разыгрывалась эта драма, царила атмосфера обычных трудовых будней. Кассиры-операторы АЗС спокойно отпускали бензин, не забывая улыбаться клиентам. Как будто ничего и не было.

Так выглядит та самая заправка, рядом с которой и разыгралась драма Фото: Павел КРАЙНОВ

На вопрос что у них случилось и почему в округе так много полиции, Росгвардии и экстренных служб, женщины сделали вид, что не понимают, о чем речь.

- Мы не знаем, у нас все хорошо, - с вежливой улыбкой ответила одна из кассирш АЗС. Вторая даже не посмотрела в нашу сторону.

Как выяснилось, обвиняемый в дезертирстве Ильдар все-таки добился своего: на беседу с ним приехал глава Башкирии Радий Хабиров. В переговорах с ним участвовали и сотрудники Росгвардии.

Угрожавший взрывом мужчина сдался сотрудникам Росгвардии после беседы с Радием Хабировым. Фото: пресс-служба главы РБ

- Росгвардейцы вступили в переговоры с гражданином и убедили его сдаться. Боеприпас изъят и отправлен на исследование. В результате умелых действий офицеров Росгвардии пострадавших в ходе происшествия нет, - резюмировали в пресс-службе ведомства. Позднее ситуацию прокомментировал и сам глава Башкирии.

По всей видимости, как только общение Ильдара с росгвардейцами и Хабировым завершилось, было принято решение снять оцепление.

Сейчас движение по Нагаевскому шоссе полностью восстановлено.