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Происшествия2 августа 2023 9:50

Глава Башкирии приехал на Нагаевское шоссе, где мужчина угрожает взорвать гранату

Вооруженный мужчина потребовал, чтобы глава Башкирии явился к нему на переговоры на Нагаевском шоссе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал на Нагаевское шоссе, где сейчас находится мужчина, грозящийся взорвать гранату. Информацию «КП-Уфа» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах. Отметим, что ранее вооруженный потребовал, чтобы руководитель региона явился к нему на переговоры.

Напомним, вооруженный мужчина появился на Нагаевском шоссе возле местной АЗС незадолго до полудня 2 августа. Из-за него силовики перекрыли трассу. По предварительным данным, он является военным дезертиром. На него предположительно завели уголовное дело за оставление части, и он требует отменить разбирательство против него. Сейчас полиция ведет с ним переговоры.

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