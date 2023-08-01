В Башкирии отмечается рост заболеваемости корью и энтеровирусом

Диагноз «корь» лабораторно подтвержден у 65 человек Фото: Дина Иванова

В Башкирии продолжает расти заболеваемость различными опасными инфекциями, среди которых острые кишечные инфекции, ротавирус, сальмонеллез – то есть те «болезни грязных рук», вспышки которых часто отмечаются в летний период. Также, как уточнила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак во время оперативного совещания правительства, стремительно увеличивается число заболевших с воздушно-капельными инфекциями – корью, коклюшем, скарлатиной, менингококковой инфекцией и гепатитом А.

- В июле начался сезон активности энтеровирусной инфекции. В стране уже регистрируются групповые очаги с вовлечением детского населения. Сейчас в Башкирии зафиксирован 21 случай, среди которых – три серозных менингита. Летальных случаев в республике нет, - отмечает Анна Казак.

В Роспотребнадзоре напоминают, что особенно быстро вирус распространяется в тесных детских коллективах – садиках, школах, летних лагерях и санаториях, поэтому ни в коем случае не следует вести ребенка к других детям при малейшем недомогании.

Продолжает увеличиваться и число заболевших корью в республике. По состоянию на 31 июля 2023 года соответствующий диагноз лабораторно подтвердили у 65 человек, включая 46 детей. В абсолютном большинстве корью заболевают непривитые люди, поэтому в надзорном ведомстве напоминают о необходимости вакцинации и ревакцинации, если прививка была сделана давно.

Отметим, что главная опасность кори – в ее высокой заразности. Если заразился один человек – нужно вакцинировать целый подъезд, а если речь идет о сельской местности – то и всю улицу.

Напомним, что первые симптомы кори появляются примерно на 8-12 день после заражения – это лихорадка, недомогание, кашель и насморк. На слизистой щек появляются белые пятна с красной каймой. Еще через 4-5 дней за ушами и на щеках появляется сыпь, которая распространяется на все лицо и шею, потом на тело, а затем – на руки и ноги. Опасность болезни заключается в том, что она может привести к слепоте и отеку мозга.

А ЧТО С МЫШИНОЙ ЛИХОРАДКОЙ?

Что касается ситуации с мышиной лихорадкой, то сейчас в республике подтверждено 616 случаев заболевания. Это в 4 раза меньше, чем было в 2023 году. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) зарегистрирована в 35 административных районах и 6 городах. При этом в Благовещенском, Уфимском, Ермекеевском, Мишкинском, Давлекановском районах и городе Октябрьском отмечено превышение среднереспубликанских показателей заболеваемости более, чем в 2 раза.