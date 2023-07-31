В Уфе прошла торжественная церемония закрытия Международных летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

фото: glavarb.ru

31 июля в башкирской столице Уфе на площадке центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой состоялась торжественная церемония закрытия первых Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Соревнования проходили с 23 июля и собрали более 1,5 тысячи делегатов из 30 стран мира. Своих спортсменов в числе прочих представили Бахрейн, Беларусь, Бразилия, Вьетнам, Израиль, Ирак, Иран, Испания, Казахстан, Кения, Турция, Филиппины и Франция.

фото: glavarb.ru

На церемонии закрытия выступил глава республики Радий Хабиров. Он поблагодарил всех присутствующих за праздник и иностранные делегации – за визит «в это непростое время». Они, по словам, руководителя региона, показали, что спорт – вне политики.

– Мы всегда рады принимать мероприятия такого уровня у нас в Башкортостане. Уверен, впереди у нас еще много встреч и ярких спортивных побед, – добавил Хабиров.

фото: glavarb.ru

Вслед за ним слово взял замминистра спорта России Одес Байсултанов. Он назвал Игры в Уфе самыми масштабными и значимыми международными соревнованиями в официальном спортивном календаре страны.

– Мы стали свидетелями невероятных побед, замечательных выступлений, – сказал Байсултанов. – Управленческая команда республики сделала красивый замечательный праздник. Это крупное международное мероприятие, которое запомнится надолго.

фото: glavarb.ru

В рамках церемонии закрытия Хабиров и Байсултанов вручили тематические награды турнира гостям фестиваля. В номинации «Эпоха в спорте» памятный диплом получила 82-летняя ветеран Сурдлимпийских игр Клавдия Павлунина, в номинации «Спорт без границ» – участники из Кении, в номинации «Рух» – борец Геворг Адамян, а в номинации «Спортивная солидарность» – Глеб Рыбалкин, который выучил язык жестов, чтобы помогать своей сестре выступать на соревнованиях.

Церемония завершилась концертом мастеров искусств и красочным авиашоу.

фото: glavarb.ru

Всего на Сурдлимпиаде атлеты разыграли 233 комплекта наград в 21 дисциплине. В общем медальном зачете лидирует Россия, на счету которой более 400 медалей. Второе место занимает Беларусь, третье – Кения. Спортсмены установили четыре новых мировых рекорда в плавании, лёгкой атлетике и пулевой стрельбе. Представители Башкирии в составе сборной России, которая насчитывала 495 участников, завоевали 25 медалей – 15 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. Работу масштабных соревнований обеспечивали 210 добровольцев и 50 сурдопереводчиков.