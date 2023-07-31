Глава Башкирии посетил бойцов батальона имени Шаймуратова в зоне СВО и вручил им награды

Радий Хабиров наградил более 100 бойцов батальона имени Шаймуратова орденами и медалями

Глава Башкирии Радий Хабиров в минувшие выходные побывал в зоне проведения специальной военной операции. Там он встретился с бойцами добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова.

ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА

29 июля Хабиров прибыл в место расположения батальона, поговорил там с командованием и бойцами, вручил государственные награды. Отличившиеся военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу», а также высоких республиканских наград – ордена и медали Шаймуратова.

Как пояснил глава Башкирии, он приехал в расположение батальона Шаймуратова чтобы наградить бойцов, которые провели в зоне СВО около пяти месяцев.

- Батальон несколько месяцев сражался в районе Артемовска, героически держал там оборону. Есть раненые, есть потери. И мы не могли не воспользоваться случаем навестить наших ребят, пожать им руки и вручить госнаграды,- заявил Радий Хабиров.

Всего ордена и медали получили более 100 бойцов добровольческого батальона имени Шаймуратова.

- Они заслужили эти награды. Это наши герои, мы ими очень гордимся, - подчеркнул Хабиров в беседе с журналистами.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

В беседе с военнослужащими глава Башкирии поблагодарил их за службу и передал приветы от родных и близких. Напомним, батальон имени Шаймуратова приступил к выполнению задач в зоне проведения специальной военной операции около года назад.

В своих социальных сетях батальон имени Шаймуратова опубликовал видеоролик с церемонии награждения. После ее проведения Хабиров обратился к бойцам.

- Мы очень переживаем за вас, молимся, чтобы вы скорее вернулись домой. Я привёз приветы и слова уважения от родных и близких, от всего Башкортостана. Вы стали примером для многих ребят, которые также встали на защиту Родины. Сегодня в Самарской области проходит боевое слаживание добровольческий полк «Башкортостан». Скоро он отправится на передовую, - подчеркнул Хабиров в обращении к бойцам.

Как отметил глава региона, главная задача, которую ставит его команда, чтобы дома у бойцов было все хорошо.

- Если есть просьбы, мы готовы выслушать их и помочь. Окажем содействие и в вопросах вашей службы – медицинской помощи, экипировки, обустройства быта. Вы для нас – самые дорогие люди, - заявил Хабиров.

К слову, уже на следующем оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое прошло после поездки Хабирова на Донбасс, глава региона объявил о формировании еще одного добровольческого батальона. С инициативой выступили члены боевого братства Альшеевского района, которые предложили дать батальону имя героя России Алмаза Сафина.

- Я думаю, мы такую инициативу поддержим, безусловно. Властей района прошу начать эту работу, - заявил Хабиров.

Глава региона тогда отметил, что республиканские власти возьмут на себя финансовое обеспечение по формированию батальона.

ДРУГИЕ ВСТРЕЧИ

Помимо встречи с военнослужащими батальона имени Шаймуратова, Радий Хабиров навестил медиков из Башкирии. Они приехали на Донбасс в командировку, чтобы обследовать бойцов и помочь им, если будет необходимо.

В частности, в этот приезд глава республики поговорил с врачами Республиканской стоматологической поликлиники. Бригада медиков работает в зоне СВО с начала июля и проводит обследования в специальном модуле.

В своих социальных сетях глава Башкирии опубликовал несколько сообщений с фотографиями из поездки на Донбасс. Хабиров встретился со своим соратником Азатом Бадрановым и в очередной раз высказался о его отправке в зону СВО. Как подчеркнул руководитель республики, ради работы в зоне боевых действий вице-премьер «бросил все привилегии».

- Бросил все привилегии и просто решил быть рядом с лучшими парнями нашей страны. Молюсь за него и горжусь, - написал Радий Хабиров. - И хочу тебе, Азат, сказать: я с тобой. Твои дети - мои дети, мои дети - твои дети! ИншаАллах!