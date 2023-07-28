Всероссийский антикоррупционный форум проходил в Уфе 19-20 июля

На Всероссийском антикоррупционном форуме в Уфе Россельхозбанк предложил суверенизировать антикоррупционный стандарт российских компаний. Сейчас организации рейтингуются в рамках международного стандарта – отечественная модель позволит обеспечить независимость, безопасность и прозрачность работы бизнес-структур. Предложения по разработке Единого национального стандарта построения системы управления противодействием коррупции в организациях рассмотрели на пленарном заседании форума для включения в соответствующий доклад президента России.

Делегацию банка на форуме возглавила зампред правления Елена Лесина. В рамках доклада она представила работающие корпоративные механизмы противодействия коррупции, которые нивелируют потенциальные риски при реализации субсидируемых государством программ кредитования и позволяют гарантировать доверие клиентов банку.

– Мы сразу по нескольким направлениям реализуем антикоррупционные принципы деятельности: от введения обязательного антикоррупционного обучения сотрудников всех уровней, сертификации должностных лиц в специализированных вузах, а также регламентации всех бизнес-процессов с включением антикоррупционных требований и автоматизации процессов принятия решений по кредитам массового сегмента до создания в банке единого центра компетенций по вопросам противодействия коррупции и линии доверия для работников и клиентов», – отметила Елена Лесина.

Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов прошел 19-20 июля в Уфе. В нем приняли участие более 600 человек. Они обсудили лучшие практики комплаенс-контроля и противодействия коррупции. Гостями форума стали представители Минпросвещения, Минстроя и ЖКХ, науки и высшего образования, МВД, ФАС, Федерального казначейства, Росимущества и Росфинмониторинга.