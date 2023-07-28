«Словно муху прихлопнули»: многодетная учительница из Башкирии погибла под колесами автомобиля

Убитый горем мужчина до сих пор не может смириться с гибелью любимой жены. Фото: соцсети

В Зилаирском районе Башкирии под колесами автомобиля погибла 31-летняя учительница и мать троих детей Гульшат К. Супруг погибшей требует справедливого расследования. По словам собственного источника «Комсомолки» смертельный наезд был роковой случайностью, и никакого злого умысла в инциденте нет. Что произошло на самом деле, и какое наказание может грозить обвиняемой в гибели многодетной женщины – выясняла «Комсомолка».

«НЕ ВЫЗВАЛИ ПОЛИЦИЮ, А САМИ ПОВЕЗЛИ В БОЛЬНИЦУ»

Трагедия произошло в ночь на 20 мая в селе Сабырово Зилаирского района Башкирии. Как рассказывает муж погибшей Гульшат К., его супруга работала учительницей в местной школе. Накануне женщина вместе со своими коллегами поехали в село Зилаир на концерт. Директор школы 32-летняя Розалия С. предложила коллегам поехать на ее иномарке, все согласились.

После концерта женщины поехали домой, а по дороге решили остановиться и отметить завершение вечера. Вышли из автомобиля, включили музыку, разлили алкоголь. В какой-то момент Розалия нечаянно завела автомобиль, из-за чего тот поехал – прямиком на Гульшат К., которая стояла неподалеку. От полученных травм молодая женщина скончалась мгновенно.

А вот далее, по словам супруга погибшей, начались странности. Сразу же после наезда директор школы якобы начала звонить не в полицию или скорую, а своему супругу. Тот сразу примчался на место происшествия, с помощью домкрата поднял машину и вытащил оттуда тело погибшей женщины. Далее они погрузили тело Гульшат К. в автомобиль и отвезли ее в приемный покой Зилаирской больницы, но там их развернули и отправили в морг.

Сейчас больше всего супруга погибшей многодетной матери возмущает то, что семья виновницы происшествия никак не выходила на связь и не предложила свою помощь.

– Даже не извинилась! Как-будто не живого человека задавила, а муху прихлопнула, - сокрушается убитый горем мужчина. – Помогите найти правду. Виновная должна быть наказана по всей строгости закона.

«ВСЕ ПРОИЗОШЛО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ, А НЕ ЗЛОМУ УМЫСЛУ»

Впрочем, как отмечает собственный источник «Комсомолки», переживать о несправедливости мужчине не стоит. Суда не было лишь потому, что с момента трагедии прошло всего лишь два месяца, и все это время велось расследование. Уголовное дело в отношении директора (точнее, экс-директора, по нашим данным, она уже уволилась из школы – Ред.) было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Поэтому совершенно нет оснований говорить о том, что кто-то уйдет от наказания или следствие затягивается.

ОФИЦИАЛЬНО

Мы обратились за комментарием в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

– Зианчуринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан завершено расследование в отношении жительницы Зилаирского района по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшей Гульшат К. и продолжает следить за развитием событий.