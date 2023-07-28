Эксперты назвали долю среднего класса среди всего населения Башкирии

По данным аналитиков, всего по стране доля среднего класса составила 11% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно аналитики агентства РИА Рейтинг представили рейтинг регионов России по численности среднего класса. Как рассказали составители, на основе официальной статистики в каждом из субъектов они определили процент населения, которое можно назвать средним классом.

КАК СЧИТАЛИ

Эксперты РИА Рейтинг пояснили, семьи с каким доходом можно назвать средним классом. По их методике расчета, средний класс – это семья, где работает хотя бы один член семьи и их общие доходы позволяют иметь жилье, автомобиль, каждый год ездить в отпуск и откладывать сбережения. Чтобы составить рейтинг, аналитики изучили данные за 2022 и первую половину 2023 года.

В своем исследовании эксперты проанализировали девять различных типов семей по составу и выявили средние значение. К слову, прожиточные минимуму, стоимость покупки автомобиля и его содержание, а также стоимость недвижимости и ипотечные ставки рассчитывались ими отдельно для каждого региона.

В итоге, по данным РИА Рейтинг, всего по стране доля населения, относящаяся к среднему классу, составила 11%.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

По данным РИА Рейтинг, больше всего среднего класса в Ямало-Ненецком автономном округе – 39,2% населения. В первую пятерку вошли Чукотский автономный округ (32,5%), Магаданская область (31,9%), Москва (30%) и Сахалинская область (28,7%).

В свою очередь, меньше всего семей среднего класса в республике Ингушетия (1,4%), в Чеченской республике (1,7%), в Калмыкии (2,2%), республике Дагестан (2,6%) и в Кабардино-Балкарской республике (2,7%).

В общероссийском рейтинге по числу семей среднего класса Башкирия заняла 37-е место. В республике 8,3% населения можно отнести к этой категории.

В соседних с Башкирией регионах получше ситуация в Свердловской области (24-е место, 10,4% населения считается средним классом), в Татарстане (26-е место, 9,2%), Пермском крае (29-е место, 9,1%), Челябинской области (31-е место, 8,9%). Из всех соседей республики доля среднего класса ниже только в Оренбургской области (47-е место, 6,5%) и в Удмуртии (57-е место, 5,8% населения).

РЕЙТИНГ ПО РАЗВИТИЮ ИПОТЕКИ

Еще один важнейший экономический показатель, который говорит об активности населения – развитие ипотеки. В середине июля 2023 года аналитики РИА Рейтинг составили соответствующий рейтинг.

Исследование по развитию ипотеки подготовили специалисты Центробанка и Росстата. Аналитики оценивали этот показатель как отношение количества выданных ипотечных кредитов к численности экономически активного населения с 1 июня 2022 по 1 июня 2023 года. Проще говоря, специалисты определили, как часто в каждом регионе берут ипотеку жители, у которых есть постоянный источник дохода и накопления.

В итоговой таблице по регионам России аналитики отразили количество ипотечных кредитов, выданных за 12 месяцев на тысячу человек, а также прирост ипотечных кредитов за 5 месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года. Также эксперты включили в исследование средний размер ипотечного кредита и долю просроченной задолженности по ипотеке в каждом регионе на 1 июня этого года.

Первое место среди регионов России по развитию ипотечного кредитования с лета прошлого по лето текущего заняла республика Тыва. Там количество сделок выросло аж на 151,5%, а средний размер кредита составил 3,48 млн рублей. Второе место у Тюменской области (рост на 43,1%, средний кредит – 3,41 млн рублей), замыкает тройку Ямало-Ненецкий АО (53,7% рост количества сделок, средняя сумма – 4,39 млн рублей).

Башкирия в этом рейтинге заняла 6-е место. По данным аналитиков, в республике на каждую тысячу работающих людей выдают 31,5 ипотечный кредит, за год прирост составил 45,7%. Средний размер ипотечного кредита в Башкирии составляет 2,97 млн рублей, а доля просроченной задолженности всего 0,32% от всех выданных кредитов.