Многодетный отец из Башкирии задушил свою знакомую из-за 100 тысяч рублей

Родные женщины до последнего верили, что она вернется живой домой. Фото: соцсети

В Башкирии Верховный суд поставил точку в нашумевшем уголовном деле по убийству 34-летней жительницы Янаула. Напомним, эта история произошла еще в мае прошлого года, кода в соцсетях волонтеры разместили ориентировки о пропаже молодой женщины. Спустя неделю тело Гульнары Б. нашли в лесу под мостом, а вскоре оперативники задержали и подозреваемого убийцу. Им оказался 30-летний приятель погибшей – отец троих малолетних детей и примерный семьянин – во всяком случае, именно таким Ренат К. казался в глазах окружающих. Причиной жесткой расправы стали деньги в размере 100 тысяч рублей. Как все произошло, и какое наказание понес убийца – вспоминает «Комсомолка».

УШЛА В МАГАЗИН И НЕ ВЕРНУЛАСЬ

«Рост 168 сантиметров, короткие темные волосы и родинка на левой щеке» - первые объявления о пропаже 34-летней Гульнары Б. появились 11 мая 2022 года. По словам матери пропавшей, женщина вышла в магазин и не вернулась, хотя дома ее ждали дети. 15 мая волонтеры сообщили страшную новость: жительница Янаула найдена задушенной в лесополосе. Вскоре сотрудники правоохранительных органов вышли на след предполагаемого убийцы. На допросе 30-летний Ренат К. сначала отрицал свою причастность, но потом все же написал чистосердечное признание.

По словам мужчины, с Гульнарой Б. они были ранее знакомы. В апреле приятельница обратилась к нему с довольно щекотливой просьбой – помочь за вознаграждение приобрести водительские права без сдачи экзаменов. Дело в том, что ранее своих прав Гульнара лишилась по решению суда, но очень снова хотела сесть за руль. Ренат согласился и даже взял у женщины 100 тысяч рублей, чтобы передать их неким знакомым для решения проблемы. Вот только купить новые права мужчине не удалось, и уже 6 мая он честно признался в этом своей знакомой и предложил вернуть деньги. Правда, не все, а всего лишь 70 тысяч – остальные благополучно успел потратить на собственные нужды. Вот только Гульнару такой расклад не устроил – она пригрозила приятелю, что напишет на него заявление в полицию за мошенничество, если тот не вернет ей всю сумму полностью. Испугавшись проблем с законом, житель Янаула решил действовать…

На допросах мужчина показал, как убивал и где спрятал тело жертвы. Фото: СК РБ

ЗАДУШИЛ В ЛЕСУ И ЗАБРАЛ ДЕНЬГИ

План в голове убийцы созрел практически моментально. Мужчина предложил Гульнаре сесть в его автомобиль и проехать до соседней деревни, где он якобы собирался одолжить денег и вернуть долг. Женщина согласилась, вот только вместо этого злоумышленник вывез свою жертву в безлюдное место и убил ее.

– Остановившись, якобы проверить исправность автомобиля, обвиняемый достал веревку и задушил потерпевшую самодельной веревкой. После этого он перенес ее тело под мост и инсценировал самоубийство, а также избавился от ее сумки и мобильного телефона, выкинув их в лесу. В сумке мужчина обнаружил 70 тысяч рублей, которые присвоил себе, – рассказали подробности преступления в Следственном комитете республики.

Первой забила тревогу мать Гульнары Б. Не дозвонившись до дочери, вечером 10 мая женщина написала заявление в полицию о пропаже. Практически сразу к делу подключились следователи, которые допросили знакомых Гульнары и установили маршрут ее передвижения и вышли на след предполагаемого убийцы.

– Тот стал отрицать свою причастность к исчезновению женщины и сказал, что просто подвозил ее в тот день и оставил на дороге рядом с деревней Нарканово Янаульского района, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Изначально убийца представил все так, будто Гульнара покончила с собой, однако, проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что это было именно удушение. В итоге Ренат стал путаться в показаниях, отказываться от ранее сказанного, а потом и вовсе признал вину.

В итоге многодетного отца Верховный суд признал виновным сразу по нескольким статьям: «Убийство» и «Кража», по совокупности которого ему назначили наказание в виде 14 лет и 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, а также обязали выплатить компенсацию морального ущерба семье убитой в размере 2 млн рублей.