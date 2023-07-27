На ремонт изношенных дымоходов в уфимских многоэтажках выделили 22 млн рублей

На время ремонта в десятках уфимских многоэтажках отключили газовые колонки Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На днях в уфимской мэрии прошло оперативное совещание, где обсуждался вопрос ремонта изношенных вентиляционных каналов в многоэтажках. Речь идет о домах 1960-х годов постройки, где были установлены газовые колонки.

Как оказалось, во многих домах, расположенных в центре Уфы, вентиляционные каналы стали разрушаться. Виной всему агрессивная среда продуктов горения, которые и должны выходить через каналы. Проще говоря, возникла опасность попадания угарного газа в квартиры. Чтобы не допустить несчастных случаев, власти приняли решение прекратить подачу газа на колонки. Учитывая, что колонки греют воду, то без горячего водоснабжения остались десятки домов.

Еще осенью 2022 года вопрос о массовом износе вентиляции в домах в центре Уфы встал ребром: их стали отключать от газа. Жильцам тогда заявили, что ремонтировать дымоходы они должны за свой счет. Однако в большинстве случаев стоимость ремонта для кошельков горожан оказалась неподъемной.

Позднее в правительстве Башкирии приняли решение привести в порядок дымоходы в многоэтажках за счет казны. На эти цели, по данным уфимской мэрии, выделили 22 млн рублей. 70% суммы предоставит республиканский бюджет и 30% - городской.

Как пояснили в городской администрации, строители будут наносить внутри дымоходов специальную термостойкую смесь. Мэрия заключила контракт с фирмой «Технология» на ремонт в 46 многоквартирных домах. Работы идут полным ходом, по состоянию на 21 июля они завершились уже в 11 домах, восстановлено 702 дымохода.

Жительница дома по улице Революционная, 99, где также отключили газовую колонку на время ремонта, в беседе с «КП-Уфа» рассказала, как вся эта история изменила их быт. По ее словам, в конце прошлого года они были вынуждены пользоваться электроплитами, так как в доме полностью отключили газ.

- В декабре газ на плиты нам дали, но колонка не работает, а значит горячей воды нет. Мы купили бойлер, но полагаю, что нашим соседям-пенсионерам он не по карману, поэтому они греют воду в кастрюлях. Кстати, раньше за газ мы платили фиксированную сумму, а сейчас потребление электричества возросло и счета за него увеличились примерно в 5 раз. Стоимость коммуналки у нас теперь не отличается, что летом, что зимой примерно одинаково, - говорит горожанка.

Власти Уфы обещают, что все дымоходы в тех самых 46 старых домов полностью отремонтируют к началу отопительного сезона.