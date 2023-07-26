«Башнефть» побила рекорд скорости бурения горизонтальной скважины

Башкирские нефтяники всего за 13 суток пробурили скважину длиной более 1,4 км. Фото: Айбулат Акбутин

Специалисты компании «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») установили новый рекорд скорости бурения горизонтальной скважины в Башкирии.

Всего 13 суток понадобилось башкирским нефтяникам, чтобы пробурить скважину с глубиной забоя 1418 метров и протяженностью горизонтального участка в 304 метра. Тем самым башкирские нефтяники показали самый высокий результат среди дочерних предприятий «Роснефти» в Волго-Уральском регионе.

Скважина, пробуренная в рекордные сроки расположена на Арланском месторождении, что на северо-западе Башкирии. В процессе работы специалисты «Башнефти» провели многостадийный гидроразрыв пласта, запускной дебит составил более 20 тонн безводной нефти в сутки.

Благодаря оптимизации режимов работы оборудования башкирским нефтяникам удалось значительно увеличить скорость бурения. В результате коммерческая скорость бурения выросла до 3252 метров на станко-месяц. Как отмечают специалисты, такой результат имеет особое значение, так как строение пород в Урало-Поволжье существенно затрудняют процесс бурения.

ПРЕДЫДУЩИЕ РЕКОРДЫ

Предыдущий рекорд скорости бурения горизонтальной скважины в Башкирии нефтяники установили осенью 2022 года на Четырманском месторождении. Тогда «Башнефть» за 15 суток пробурила скважину с длиной ствола в 1479 метров и протяженностью горизонтального участка в 308 метров. Для сравнения, средний срок строительства горизонтальных скважин на лицензионных участках «Башнефти» в то время составлял около 21 суток.

Фото: Айбулат Акбутин

Осенью прошлого года башкирские нефтяники достигли таких результатов, в том числе, благодаря использованию высокотехнологичных буровых инструментов и особой рецептуры цементного и бурового растворов. Коммерческая скорость бурения тогда была доведена до 2 938 метров на станко-месяц.

Еще раньше, в августе 2022 года, был установлен рекорд механической скорости бурения горизонтальной секции. Тогда специалисты ООО «Башнефть-Добыча» достигли скорости 38 метров в час – на тот момент исторический максимум за последние 15 лет буровых работ в Башкирии. Рекорд поставили также на Арланском месторождении.

Летом прошлого года рекордное на тот момент время при бурении горизонтальной скважины составило 17 суток. За этот отрезок специалисты пробурили скважину с глубиной забоя 1 379 метров и общей протяженностью горизонтального ствола 299,5 метра. При этом 201,6 метра провели по нефтенасыщенным каширо-подольским отложениям.

«Башнефть» продолжает развитие своего технологического потенциала – это один из ключевых приоритетов компании. В рамках реализации стратегии «Роснефть-2030» предприятие внедряет новые технологические решения на всех этапах производственной деятельности, пояснили в компании.