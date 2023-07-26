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Общество26 июля 2023 13:28

«Башнефть» побила рекорд скорости бурения горизонтальной скважины

Башкирские нефтяники превзошли предыдущий рекордный результат, установленный осенью прошлого года.
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Башкирские нефтяники всего за 13 суток пробурили скважину длиной более 1,4 км. Фото: Айбулат Акбутин

Башкирские нефтяники всего за 13 суток пробурили скважину длиной более 1,4 км. Фото: Айбулат Акбутин

Специалисты компании «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») установили новый рекорд скорости бурения горизонтальной скважины в Башкирии.

Всего 13 суток понадобилось башкирским нефтяникам, чтобы пробурить скважину с глубиной забоя 1418 метров и протяженностью горизонтального участка в 304 метра. Тем самым башкирские нефтяники показали самый высокий результат среди дочерних предприятий «Роснефти» в Волго-Уральском регионе.

Скважина, пробуренная в рекордные сроки расположена на Арланском месторождении, что на северо-западе Башкирии. В процессе работы специалисты «Башнефти» провели многостадийный гидроразрыв пласта, запускной дебит составил более 20 тонн безводной нефти в сутки.

Благодаря оптимизации режимов работы оборудования башкирским нефтяникам удалось значительно увеличить скорость бурения. В результате коммерческая скорость бурения выросла до 3252 метров на станко-месяц. Как отмечают специалисты, такой результат имеет особое значение, так как строение пород в Урало-Поволжье существенно затрудняют процесс бурения.

ПРЕДЫДУЩИЕ РЕКОРДЫ

Предыдущий рекорд скорости бурения горизонтальной скважины в Башкирии нефтяники установили осенью 2022 года на Четырманском месторождении. Тогда «Башнефть» за 15 суток пробурила скважину с длиной ствола в 1479 метров и протяженностью горизонтального участка в 308 метров. Для сравнения, средний срок строительства горизонтальных скважин на лицензионных участках «Башнефти» в то время составлял около 21 суток.

Фото: Айбулат Акбутин

Фото: Айбулат Акбутин

Осенью прошлого года башкирские нефтяники достигли таких результатов, в том числе, благодаря использованию высокотехнологичных буровых инструментов и особой рецептуры цементного и бурового растворов. Коммерческая скорость бурения тогда была доведена до 2 938 метров на станко-месяц.

Еще раньше, в августе 2022 года, был установлен рекорд механической скорости бурения горизонтальной секции. Тогда специалисты ООО «Башнефть-Добыча» достигли скорости 38 метров в час – на тот момент исторический максимум за последние 15 лет буровых работ в Башкирии. Рекорд поставили также на Арланском месторождении.

Летом прошлого года рекордное на тот момент время при бурении горизонтальной скважины составило 17 суток. За этот отрезок специалисты пробурили скважину с глубиной забоя 1 379 метров и общей протяженностью горизонтального ствола 299,5 метра. При этом 201,6 метра провели по нефтенасыщенным каширо-подольским отложениям.

«Башнефть» продолжает развитие своего технологического потенциала – это один из ключевых приоритетов компании. В рамках реализации стратегии «Роснефть-2030» предприятие внедряет новые технологические решения на всех этапах производственной деятельности, пояснили в компании.

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