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Общество26 июля 2023 13:06

«Худшие опасения подтвердились»: новорожденному малышу из Уфы с пороком сердца нужна помощь

Сейчас малыш вместе с мамой находится в реанимации московской клиники
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото носит исключительно иллюстративный характер. Настоящее фото ребенка мы не публикуем по этическим соображениям

Фото носит исключительно иллюстративный характер. Настоящее фото ребенка мы не публикуем по этическим соображениям

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новорожденному малышу из Уфы, который появился на свет с редким пороком сердца, нужна помощь. Сейчас ребенок вместе с мамой находится в реанимации московской клиники под наблюдением врачей.

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева, еще во время беременности многодетная уфимка Регина Абрамова узнала, что у ее малыша могут быть проблемы с сердцем. Чтобы исключить возможные риски при рождении, женщине предложили рожать в специализированном московском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, поскольку тут есть необходимые условия и специалисты для выхаживания ребенка с подобным диагнозом. В итоге на 37 неделе уфимке провели кесарево сечение.

- К сожалению, худшие опасения врачей подтвердились. У малыша действительно диагностирован врожденный порок сердца. Его экстренно прооперировали, сейчас он находится в реанимации под наблюдением врачей. Его мама очень напугана и растеряна. Одна, в большом чужом городе. К счастью, медицинская помощь, необходимые лекарства – все это малыш в больнице получает бесплатно и в полном объеме. Однако необходимы средства на покупку памперсов, влажных салфеток, средств гигиены… Да просто чтобы мама могла купить себе нормальной еды. Дома у нее остались пятеро детей, поэтому лишних денег в семье вообще нет, - рассказывает волонтер Регина Биргулиева.

Если вы хотите помочь многодетной маме и ее новорожденному малышу, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, можете сделать посильный вклад на карту, вы можете связаться с волонтером по номеру 8(919)616-60-26, и вам подскажут, что можно сделать.

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