«Худшие опасения подтвердились»: новорожденному малышу из Уфы с пороком сердца нужна помощь

Фото носит исключительно иллюстративный характер. Настоящее фото ребенка мы не публикуем по этическим соображениям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новорожденному малышу из Уфы, который появился на свет с редким пороком сердца, нужна помощь. Сейчас ребенок вместе с мамой находится в реанимации московской клиники под наблюдением врачей.

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева, еще во время беременности многодетная уфимка Регина Абрамова узнала, что у ее малыша могут быть проблемы с сердцем. Чтобы исключить возможные риски при рождении, женщине предложили рожать в специализированном московском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, поскольку тут есть необходимые условия и специалисты для выхаживания ребенка с подобным диагнозом. В итоге на 37 неделе уфимке провели кесарево сечение.

- К сожалению, худшие опасения врачей подтвердились. У малыша действительно диагностирован врожденный порок сердца. Его экстренно прооперировали, сейчас он находится в реанимации под наблюдением врачей. Его мама очень напугана и растеряна. Одна, в большом чужом городе. К счастью, медицинская помощь, необходимые лекарства – все это малыш в больнице получает бесплатно и в полном объеме. Однако необходимы средства на покупку памперсов, влажных салфеток, средств гигиены… Да просто чтобы мама могла купить себе нормальной еды. Дома у нее остались пятеро детей, поэтому лишних денег в семье вообще нет, - рассказывает волонтер Регина Биргулиева.

Если вы хотите помочь многодетной маме и ее новорожденному малышу, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, можете сделать посильный вклад на карту, вы можете связаться с волонтером по номеру 8(919)616-60-26, и вам подскажут, что можно сделать.