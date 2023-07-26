В Уфе в ДТП попала дочь вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Сегодня днем, 26 июля, в центре Уфы в ДТП попала дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе правительства республики.

Авария случилась на перекрестке улиц Заки Валиди и Карла Маркса. 22-летняя девушка за рулем Hyundai Creta во время поворота врезалась во встречный Hyundai Accent. К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал, лишь автомобили получили механические повреждения.

На место ДТП вместе с полицейскими и сотрудниками чрезвычайных служб приехал и сам вице-премьер региона Ирек Сагитов.

– Его дочь позвонила сообщить, что попала в ДТП. Он, как ответственный, любящий и заботливый отец приехал на место ДТП. Участники аварии живы и здоровы. Устанавливать причины и виновных в совершении дорожно-транспортного происшествия будет соответствующая служба, – заявили в пресс-службе республиканского правительства.

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