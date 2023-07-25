По данным Минфина Башкирии за медицинской помощью обратились 11 тысяч бойцов и членов их семей. Фото: пресс-служба главы РБ

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 23 июля 2023 года подвели промежуточные итоги программы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. С основным докладом выступила министр финансов республики Лира Игтисамова.

По данным региональных властей, сейчас в Башкирии действует 33 меры поддержки для членов семей резервистов, контрактников и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Всего на эти цели власти выделили из казны 4 млрд рублей. В эту сумму входят и дополнительные выплаты самим военнослужащим, и социальные выплаты для их родных.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В своем докладе на оперативном совещании министр финансов Башкирии подчеркнула, что власти уделяют особое внимание социальной поддержке детей участников СВО. По словам Лиры Игтисамовой, на начало июля 2023 года более трех тысяч детей военнослужащих посещают детские сады бесплатно. Также 2,5 тысячи школьников, учащихся с 5 по 11 классы, и 556 студентов колледжей по всей республике бесплатно питаются в столовых.

На сегодняшний день 3,7 тысячи школьников и студентов до 23 лет бесплатно пользуются общественным транспортом. Среди мер социальной поддержки детей также есть оплата кружков - на июль 2023 года бесплатно занятия посещают более двух тысяч детей.

По данным Минфина Башкирии, в санаториях республики бесплатно отдохнули 254 ребенка, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. Всего медицинскую помощь в рамках программы социальной поддержки получили более 11 тысяч человек.

Военнослужащим из Башкирии, принимающим участие в СВО положены бесплатные 14-дневные путевки в санатории республики. Их родственники неоднократно обращались к властям с просьбой передать эти путевки им.

- Так, участнику спецоперации предоставим выбор – отдохнуть самому или передать это право одному из родственников – супруге или родителю. Либо совместно оздоровиться с одним из них в течение семи календарных дней, - сказала на оперативном совещании министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

Еще одна мера поддержки, которую оказывают региональные власти членам семей СВО, – помощь при газификации. К середине 2023 года в Башкирии 152 человека получили специальные сертификаты на 100 тысяч рублей, которыми можно оплатить часть работ при проведении газа в дом. А еще 11 жителям передали сертификаты на 50 тысяч рублей на обучение новой профессии.

На фото: вручение боевого знамени мотострелковому батальону «Башкортостан». Фото: пресс-служба главы РБ

ВОПРОСЫ НА МЕСТАХ

После доклада министра финансов о мерах поддержки участников СВО и членов их семей, глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в ходе реализации этой программы возникают дополнительные вопросы.

- Возникает вопрос отдельной диспансеризации родственников участников СВО. Посоветуйтесь с Минздравом, если это эффективно и исполнимо, то может быть имеет смысл, - обратился к министру финансов глава региона.

По словам Хабирова, некоторые семьи участников специальной военной операции задают главам районов вопрос о выделении дров на предстоящий отопительный период. Напомним, осенью 2022 года республиканские власти ввели такую меру поддержки и тогда же родственникам бойцов выделили и помогли заготовить дрова на зиму. Речь идет о деревнях, где нет газа.

- Однократно получили. Они задают вопрос: могут ли получить на следующий отопительный сезон? На мой взгляд, деньги там не большие, - прокомментировал глава Башкирии.

В свою очередь, министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов заявил, что на региональном уровне был принят соответствующий закон, позволяющий бесплатно заготавливать и предоставлять дрова членам семей участников СВО.

Подытожил обсуждение этой темы глава Башкирии напутствием для членов своей команды. Хабиров подчеркнул, что чиновникам всех уровней необходимо выстроить работу с военкоматами и не допустить при этом бюрократии.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

На том же оперативном совещании представили доклад о работе недавно открытого в регионе филиала госфонда «Защитники Отечества». Главная задача этой организации – персональное социальное сопровождение ветеранов боевых действий и членов их семей. Как отметила руководитель республиканского офиса фонда Гульнур Кульсарина, там участникам СВО и их родным помогают решить различные вопросы – от психологической и медицинской помощи до взаимодействий с органами власти.

В Уфе филиал государственного фонда «Защитники Отечества» начал работу с 1 июня 2023 года, располагается офис в здании на улице Мингажева, 107. В штате на данный момент трудятся 40 социальных координаторов, 38 из которых работают непосредственно в районах по всей Башкирии. До конца года число сотрудников планируют увеличить до 180.

В своем докладе на совещании в республиканском Кабмине Гульнур Кульсарина заявила, что филиал фонда заключил соглашения о сотрудничестве с 35 министерствами и ведомствами. А это значит, что при обращении туда ветераны боевых действий и члены их семей могут разрешить многие социальные вопросы. Например, специалисты помогут ветеранам и инвалидам пройти переобучение и устроиться на работу. Для этого достаточно просто туда обратиться.

- Организовали ежедневные консультации медицинского психолога и приемы врачей – травматолога-ортопеда, реабилитолога, специалистов протезно-ортопедических центров, - пояснила руководитель республиканского филиала фонда Гульнур Кульсарина.

В рамках своей работы фонд «Защитники Отечества» в Башкирии организовал работу по реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО через занятия физкультурой и спортом.

- Наша республика может стать федеральной площадкой для подготовки паралимпийцев из числа бойцов спецоперации, которые получили тяжелые травмы, а также обмена лучшими региональными практиками адаптивного спорта, - подчеркнула Гульнур Кульсарина.

ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ

Помимо государственных организаций, помощь ветеранам и инвалидам специальной военной операции, а также их родным и близким оказывают и волонтерские организации. Одна из них – некоммерческий «Комитет семей воинов Отечества». Он в силу своих возможностей помогает бойцам и их семьям, но на безвозмездной основе и в свободное от работы время. В штате организации всего 11 человек и большинство из них – супруги, вдовы, родители и сестры участников боевых действий.

В основном волонтеры принимают обращения от участников СВО, но также организуют военно-патриотические акции и активно работают в соцсетях. В адрес «Комитета семей воинов Отечества» уже поступило 730 обращений. Обращаются, как правило, за юридической, медицинской, психологической, психотерапевтической помощи, задают вопросы о положенных выплатах и путевках в санатории, просят о волонтерской помощи.

В этом году волонтеры «Комитета семей воинов Отечества» организовали несколько патриотических акций, встречи членов семей военнослужащих и запустили социальные проекты, такие как «Жена героя», «Книга памяти», «Аллея героев».

- Надо проанализировать заявки на гранты главы республики 2024 года и определить объемы поддержки для таких общественных организаций. Потому что главная задача – это помощь военнослужащим в непростой период, когда они будут возвращаться, когда им нужно будет социализироваться и решать множество бытовых вопросов, - подытожил глава Башкирии Радий Хабиров.