В Уфе состоялось торжественное открытие Международных летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

фото: glavarb.ru

24 июля в Уфе состоялось торжественное открытие первых Международных летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Это соревнования, в которых участвуют спортсмены с нарушениями слуха.

Церемония прошла в ледовом дворце «Уфа-арена». С ярким шоу там выступили артисты из Москвы и Уфы – их песенные номера сопровождались переводом на язык жестов.

фото: glavarb.ru

Зрителями представления стали спортивные делегации из 30 стран мира, в том числе из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, США, Бразилии, Франции, Турции, Испании, Израиля, Кении, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Ирака, Кении, Пакистана, Турции, Вьетнама. Всего в соревнованиях примут участие 1,5 тысячи человек, первая по численности сборная – у России (495 спортсменов), вторая – у Беларуси (162).

фото: glavarb.ru

В открытии Игр принял участие министр спорта России Олег Матыцин. Он зачитал приветствие президента Владимира Путина. В нем лидер страны подчеркнул, что создание условий для самореализации людей с ограничениями по здоровью является одним из значимых общенациональных приоритетов государства. После Матыцина выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что республика долго ждала этого яркого спортивного события, а его участники – «очень мужественные люди, которые достигают очень ярких успехов». Старт первым международным летним Играм сурдлимпийцев дали президент общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрий Ребров.

фото: glavarb.ru

Еще до начала церемонии в Уфе разыграли первый комплект медалей. На кросс-спринте в спортивном ориентировании все места пьедестала заняли российские участники. С завтрашнего дня на 16 площадках башкирской столицы спортсмены будут бороться за звание сильнейших в 21 дисциплине: бадминтон, баскетбол, боулинг, велосипедный спорт (маунтинбайк и шоссе), волейбол (классический и пляжный), вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, большой и настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивное ориентирование, тхэквондо и футбол.

Во время спортивного праздника в Уфе будут работать волонтеры, знающие язык жестов, 210 добровольцев и 50 сурдопереводчиков. Торжественное закрытие Международных летних игр сурдлимпийцев пройдет 1 августа в амфитеатре возле конгресс-холла Торатау.