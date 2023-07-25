Каждому самозанятому — по ипотеке: как купить квартиру со Сбером в Башкортостане

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самому выстраивать удобный график работы, брать отпуск, когда заблагорассудится, и главное — никаких начальников: в Башкирии с каждым годом растет число самозанятых. Причем в самых разных отраслях — от стройки и перевозки грузов до индустрии красоты. Чаще всего отказывается от работы по найму молодежь от 18 до 35 лет. А это как раз тот возраст, когда принято обзаводиться не только семьей, но и семейным гнездышком. Как оформить ипотеку самозанятому, какие документы для этого нужны и что изменилось в правилах с 18 июля 2023 года — разбирались вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

За полгода самозанятые перечислили в бюджет республики 197,1 млн рублей. Автор фото: Андрей Назаров/t.me

Строй жизнь по своим правилам

В Башкирии, по данным на 1 июля, числилось 153,4 тыс. самозанятых. Премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров сообщил, что это на 53,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

— Сегодня рынок без самозанятых представить уже невозможно. Это трудолюбивые и активные люди, которые самостоятельно находят применение своим знаниям и талантам. Будем и дальше оказывать им всестороннюю помощь, — написал Назаров в своем телеграм-канале.

В основном, по данным налоговой Башкортостана, работать «на себя» предпочитают жители Сибая, Уфы, Кумертау, а также Бурзянского, Уфимского и Архангельского районов республики. Описали в ФНС и портрет самозанятого — чаще это мужчина (процент женщин хоть и ненамного, но меньше) в возрасте от 18 до 35 лет. В самозанятые чаще всего уходят работники строительной сферы, водители, рекламщики и маркетологи, парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, а также те, кто самостоятельно производит товары и продает их.

Самозанятыми в Башкоростане становятся и те, кто производит своими руками товары. Автор фото: Андрей Назаров/t.me

В числе таких мастеров оказалась и жительница Уфы Юлия Мурзина. В разгар пандемии девушка увлеклась плетением корзин и решила уйти из найма, чтобы полностью посвятить себя новому делу. В прошлом году Юлия вышла замуж, но своего жилья ни у нее, ни у супруга в областном центре не было. И в 2023-м семья решилась на покупку квартиры в ипотеку. Но встал вопрос, как ее оформить, ведь девушка числится самозанятой, а банки обычно просят трудовую книжку и справку 2НДФЛ. Как оказалось, получить ипотеку в таком случае ненамного сложнее, но есть свои нюансы.

Как оформить ипотеку самозанятому

Самозанятые Башкирии в Сбере могут оформить ипотеку на вторичное и строящееся жилье, покупку загородного дома, земли, гаража и даже приобретение кладовки. Участвовать можно и в льготных госпрограммах на приобретение квартиры в новостройках — «Семейная ипотека» (ставка в Сбере — от 5,4%), «Господдержка» (от 7,4%). Хотя аналитики Домклик выяснили, что обычно самозанятые оформляют ипотеку на вторичное жилье — доля таких заявок от этой категории ипотечников превышает 93%.

Самозанятые могут оформить ипотеку по госпрограммам в новостройках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 18 июля условия по займам Сбера на ипотеку в новостройке и на вторичном рынке без подтверждения дохода и занятости стали еще лучше — минимальный первоначальный взнос снижен до 10%!

— Первоначальный взнос по ипотеке — один из ключевых факторов, который влияет на возможности людей улучшить жилищные условия. Особенно важно, чтобы он был доступным и посильным в популярных ипотечных программах, — прокомментировал и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Кстати, еще пару лет назад ставки и размер первоначального взноса для самозанятых были, как правило, заметно выше, чем для наемных работников со справками из бухгалтерии. Сейчас условия выровнялись — по крайней мере в Сбере.

Чтобы подать заявку на ипотеку, самозанятому не нужно подтверждать доход – достаточно предоставить паспорт и еще один документ: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти. А чтобы шансов на получение ипотеки было больше — зарегистрируйтесь в сервисе «Свое дело» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и получайте на указанную при регистрации карту доходы от клиентов. При подаче заявки на ипотеку обязательно сообщите о факте регистрации!

Чаще всего, по данным Домклик, самозанятые покупают в ипотеку вторичку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Дополнительно повысить вероятность получения займа можно, оформив ипотеку с привлечением созаемщика, у которого есть стабильный официальный доход. Кроме того, банк положительно смотрит на вклады клиента, которые открыты в этой же финансовой организации, на его кредитную историю и размер первоначального взноса, — дополняют эксперты Домклик.

Остались сомнения и вопросы — читайте подробную инструкцию по ипотеке для самозанятых в журнале Домлик. Там же можно найти информацию о том, как стать самозанятым, если страшно, но очень хочется.

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