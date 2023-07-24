Приезжают даже из Турции: как чиновница из Башкирии разочаровалась в госслужбе спустя 20 лет и нашла себе новое призвание

Жительница Миякинского района Башкирии теперь известна далеко за пределами республики. Фото: Администрация Кожай-Семеновского сельсовета

Жительница Миякинского района Башкирии Маргарита Кузьмина больше 20 лет отдала работе в сельсовете, но ее всегда интересовала совершенно другая сфера. Сегодня 52-летняя экс-чиновница и мама троих детей востребованный мастер массажа.

В беседе с «КП-Уфа» Маргарита Кузьмина рассказала, как решилась кардинально изменить свою жизнь и почему сделала свой выбор после долгих лет на государственной службе.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

В Кожай-Семеновский сельсовет Миякинского района Маргарита Кузьмина пришла работать в далеком 2000-м году простым специалистом. В 2015 года она заняла пост управляющего делами, а в этом году ее уволили. После прокурорской проверки выяснилось, что она честно вписала заработанные на сеансах массажа доходы в декларацию за 2022 год. Женщина отнеслась к этому спокойно и стала больше времени уделять любимому делу.

– Массажем я интересовалась давно, но по личным причинам не могла зарабатывать на этом. Работала со своими, с родственниками и соседями. Сейчас у меня появилась возможность полностью на этом сосредоточится. А сподвигли меня на такой шаг племянники – сыновья родной сестры. Ну и вопрос заработка тоже имеет значение, в сельсовете зарплаты небольшие. Сейчас сарафанное радио так сработало, что клиентов очень много, – рассказывает экс-госслужащая.

По ее словам, в какой-то момент она разочаровалась в муниципальной службе. Два года назад Маргарита уже хотела уйти с поста управляющей делами в сельсовете, но тогда замены ей попросту не нашлось. Пришлось остаться.

Маргарита Кузьмина решилась заняться массажем профессионально по советам родственников

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ

- Помню, в детстве я часто бывала в санаториях, периодически со мной что-то случалось и меня отправляли поправлять здоровье. Там я познакомилась с массажисткой, она рассказала и показала мне, что это такое. Я считаю, что в этой области как у врачей, например, должен быть дар, предрасположенность. Если человек не чувствует тело клиента – эта процедура бесполезна, - рассказывает Маргарита Кузьмина.

Экс-чиновница отмечает, что ей нравится приносить пользу людям. Неоднократно она замечала, что клиенты после сеанса как будто светятся изнутри, глаза горят.

- Массаж может помочь от многих недугов. А поскольку люди у нас перестали верить в медицину, не доверяют лекарствам, то ищут другие способы лечения. У меня хоть и нет медицинского образования, но я постоянно совершенствуюсь, обучаюсь. Периодически изучаю новые техники, когда вижу, что они востребованы. Сегодня ко мне записываются и приезжают даже из Москвы и Турции, - отмечает Маргарита Кузьмина.