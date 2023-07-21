Куда можно отправиться из Уфы на отдых прямым рейсом в последний месяц лета 2023 года

Прямые рейсы из Уфы на популярные туристические направления отправляются ежедневно. Фото: Международный аэропорт «Уфа»

Лето 2023 года подходит к концу, как и сезон отпусков. Но до наступления холодов еще есть возможность понежиться на солнышке, лежа на пляже или подышать горным воздухом. Рассказываем, куда можно отправиться прямым рейсом из Уфы на отдых в последний месяц лета.

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Как добраться до моря из Уфы

На сегодняшний день из Уфы можно добраться напрямую до черноморских курортов в Сочи и на побережье Каспия через Махачкалу.

Рейсы из уфимского аэропорта в Олимпийскую столицу отправляются ежедневно, билет в эконом-класс на одного человека, в зависимости от авиакомпании, обойдется от 13 до 20 тысяч рублей. В свою очередь, из Адлера можно добраться, например, до Анапы на поезде. Стоить это будет от 1800 рублей за поездку в сидячем вагоне. Столько же будет стоить билет на поезд Адлер – Новороссийск, а на поезд Адлер – Туапсе в сидячем вагоне одно место обойдется в 674 рубля.

Стоит отметить, что билеты на поезда поступают в продажу за 45 дней до отправления, поэтому если вовремя их не купить, то придется добираться до другого города на такси или автобусе.

Прямые рейсы из Уфы в Махачкалу отправляются три раза в неделю: в понедельник, четверг, пятницу и субботу. Билет на одного пассажира будет стоить от 14,5 тысяч рублей.

К слову, из Уфы по вторникам, четвергам и субботам отправляется прямой рейс в Иркутск. Оттуда можно легко и быстро добраться до озера Байкал, которое все местные жители иначе как морем не называют. Билет в один конец обойдется в 21,7 тысяч рублей.

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Прямые рейсы из Уфы на горные курорты

Любителям горного воздуха из Уфы также предлагаются прямые авиарейсы на курорты Кавказа. Из аэропорта имени Мустая Карима в Минеральные воды рейсы отправляются ежедневно. Билет в эконом-классе на одного пассажира будет стоить, в зависимости от авиакомпании, от 11 до 15,5 тысяч рублей.

Из Уфы в столицу Чеченской республики Грозный авиарейсы отправляются по пятницам и воскресеньям. Стоимость билета на одного взрослого пассажира составляет чуть больше 14 тысяч рублей.

Прямые рейсы из Уфы на заграничные морские курорты

Из башкирской столицы можно отправиться не только на внутренние курорты, но и на заграничные. Не стоит забывать, что в летний период в большинстве экзотических стран стоит сильная жара выше 40 градусов Цельсия. Именно поэтому поездки в Египет с прямым вылетом из Уфы пользуются намного большей популярностью поздней осенью и зимой.

Если жара для вас не страшна, то из Уфы на популярный курорт Шарм-эль-Шейх в Египте можно отправиться прямым рейсом. Вылет по понедельникам и четвергам, билет в один конец на взрослого пассажира обойдется в примерно в 33 тысячи рублей.

Каждую неделю по средам из Уфы отправляется рейс в Хургаду, что на побережье Красного моря. Билет на одного пассажира в эконом-классе будет стоить около 37 тысяч рублей.

Из Уфы можно отправиться прямым рейсом в турецкую Анталью. Прямые рейсы отправляются ежедневно, самый дешевый билет на одного пассажира обойдется почти в 29 тысяч рублей в один конец.