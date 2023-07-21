«Башнефть» увеличила долю сложных горизонтальных скважин в три раза

С помощью ЦСБС компания внедрила ряд передовых технологий и реализовала проекты, которые до этого казались невозможными

Центр сопровождения бурения скважин АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») за 10 лет работы помог увеличить долю ввода сложных горизонтальных скважин на территории республики в три раза – с 30 до 90%. Разработки инжинирингового центра позволили оптимизировать и повысить эффективность процесса бурения высокозатратных и технологически сложных скважин.

Сегодня специалисты Центра сопровождения бурения скважин (ЦСБС) «Башнефти», отмечающего свой первый юбилей, обеспечивают круглосуточную экспертную поддержку бурения в режиме реального времени. Цель проекта – достичь максимальной производственной и экономической эффективности этого процесса. До его запуска башкирские нефтяники бурили в основном простые скважины.

ДОБЫЧА ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМОЙ НЕФТИ

Используя комплексный подход, специалисты ЦСБС сопровождают процесс бурения на всех стадиях – от выбора цели, на каждой очереди строительства и до круглосуточного сопровождения. На сегодняшний день они работают во всех регионах присутствия «Башнефти», в том числе на месторождениях имени Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе, на Соровском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе и на месторождениях по всей Башкирии.

На сегодняшний день специалисты Центра одновременно поддерживают бурение около 5-7 скважин

За первое десятилетие с момента запуска, с помощью ЦСБС компания внедрила ряд передовых технологий и реализовала проекты, которые до этого казались невозможными. Профессионализм геологических и других служб Центра позволили башкирским нефтяникам успешно добывать трудноизвлекаемую нефть.

С помощью Центра сопровождения бурения скважин, башкирские нефтяники добились улучшения сразу двух важных параметров. Во-первых, сократилось производительное время, а во-вторых – увеличена эффективная длина горизонтальной секции скважины. То есть сколько из 100 пробуренных метров находятся внутри нефтяного пласта. До внедрения технологий ЦСБС эта цифра составляла около 40-50 метров, а после – порядка 77 из 100.

КАК РАБОТАЕТ ЦЕНТР

Каким образом специалисты ЦСБС смогли добиться таких результатов? С помощью постоянного анализа информации, поступающей в процессе бурения они моделируют и прогнозируют дальнейший процесс бурения. То есть могут просчитать, что произойдет при прохождении ближайших 100 метров. Именно внедрение подобного подхода позволило башкирским нефтяникам перейти от реактивного сопровождения бурения скважин к проактивному.

Высокую эффективность показал проект и с точки зрения инжиниринга. Используя современные программные комплексы и геологическое 3D моделирование, специалисты смогли произвести инженерные расчеты буримости скважин. А еще эти расчеты позволяют рассчитать, не пересекутся ли новые скважины с уже разработанными на этом же месторождении. Их точность напрямую влияет, кроме прочего, на промышленную безопасность.

Специалисты ЦСБС сопровождают процесс бурения на всех стадиях - от выбора цели и до круглосуточного сопровождения

За 10 лет ЦСБС «Башнефти» сопроводил около 1,5 тысяч новых горизонтальных скважин, среди которых были и с зарезкой бокового ствола. На сегодняшний день специалисты Центра одновременно поддерживают бурение около 5-7 скважин. А это ни много не мало 48 буровых бригад.