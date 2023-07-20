Во время крупного лесного пожара в Башкирии спасатели на вертолете вывели из огненного кольца 24 человек

Второй год подряд тушить лесные пожары в республике помогает пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11ВС. Фото: ГК ЧС по РБ

На прошлой неделе в труднодоступных горных районах Башкирии бушевали лесные пожары. Из-за жаркой погоды и сильного ветра пламя быстро распространялось, неся угрозу населенным пунктам.

Власти республики ввели на нескольких территориях Белорецкого района режим «Чрезвычайная ситуация». В тушении лесного пожара принимали участие сотни человек и десятки единиц техники, был задействован специальный пожарный вертолет.

В тушении пожаров принимали участие сотрудники МЧС по РБ, госкомитета РБ по ЧС, Минлесхоза и добровольцы из местных жителей. Фото: МЧС по РБ

ЗАСТРЯЛИ В ОГЕНННОМ КОЛЬЦЕ

14 июля 2023 года во время тушения лесного пожара в районе села Узян Белорецкого района Башкирии произошло ЧП. Из-за сильного порыва ветра низовой пожар превратился в верховой и 24 человека оказалась в огненном плену. Все пути отхода для группы были отрезаны, из-за сильного задымления видимость оказалась практически нулевая.

На помощь к заблокированной группе прибыл пожарно-спасательный вертолет. Благодаря профессионализму пилотов удалось провести экстренную эвакуацию оказавшихся в «огненном плену» людей. О том, как это было, в беседе с «КП-Уфа» рассказал замначальника противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС Динар Салихов. Он вместе с другими спасателями координировал действия экипажа.

Всего за время тушения лесных пожаров в Белорецком районе экипаж пожарно-спасательного вертолета совершил 111 сбросов воды по 4 тонны каждый. Фото: ГК ЧС по РБ

- Сложность тушения этого пожара заключалась в том, что горение происходило в горно-таежной, труднодоступной местности. Техника не везде может пройти, кругом скалы. Группа сотрудников Минлесхоза, республиканского госкомитета по ЧС, МЧС и добровольцы из числа местных жителей проводили тушение в ущелье между скалами. Жаркая и ветренная погода способствовала тому, что огонь обошел ущелье и ребята оказались отрезаны от путей отхода, - рассказывает Динар Салихов.

Группа приняла правильное решение подняться на гору, где у них появилась мобильная связь, а значит и возможность передать свои координаты по рации. К счастью, они смогли пробраться на участок, где пожар уже был потушен. В этот момент экипаж пожарно-спасательного вертолета Ка-32А11ВС делал облет неподалеку – около села Узян.

- Экипаж определил координаты и вышел на связь с заблокированной группой – они обозначили свое местонахождение сигнальной ракетой. Возможности приземлиться на ровную площадку у пилотов не было. На вооружении пожарно-спасательного вертолета есть канатная лестница с лебедкой и участников группы хотели поначалу поднять на ней. Но пламя распространялось и было принято решение, что эвакуация этим способом слишком опасная, теряется драгоценное время, - рассказывает замначальника противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС.

Как пояснил Динар Салихов, тогда пилоты решили «зависнуть» в воздухе над горой, коснувшись одним колесом поверхности земли. Видимость была низкая, действия экипажа и группы, застрявшей в огненном кольце, координировались по мобильной связи.

Лесные пожары в труднодоступных горных районах Башкирии тушили сотни спасателей и добровольцев и десятки единиц техники. Фото: МЧС по РБ

- Ребята на земле расчистили площадку от упавших деревьев, после чего вертолет смог встать одним колесом на землю. Экстренная эвакуация была проведена в два захода по 12 человек, - подытожил Динар Салихов.

Участники группы с разбегу запрыгивали в вертолет по одному, где их тут же «ловили» коллеги спасатели. К счастью, обошлось без пострадавших.

ПРЕДСТАВИТЬ К НАГРАДЕ

14 июля 2023 года лесной пожар в горах был локализован на площади 1976,8 гектара, режим ЧС был снят. Всего за время тушения лесных пожаров в Белорецком районе Башкирии экипаж пожарно-спасательного вертолета произвел 111 сбросов воды по 4 тонны каждый.

К счастью, всего через несколько дней в регионе пошли дожди и оставшиеся очаги лесных пожаров были ликвидированы. На сегодняшний день в республике природных пожаров не наблюдается.

В минувший понедельник, 17 июля, глава Башкирии Радий Хабиров поручил представить к награде экипаж вертолета за спасение своих коллег и товарищей.