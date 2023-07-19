В Уфе пройдут I Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В масштабных соревнованиях примут участие спортивные делегации из 30 стран

В Уфе с 23 июля по 2 августа пройдут I Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Это соревнования, в которых участвуют спортсмены с нарушениями слуха.

На Игры в башкирскую столицу приедут спортивные делегации из 30 стран мира, в том числе США, Бразилии, Франции, Турции, Испании, Израиля, Кении, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Ирака, Вьетнама. Ожидаемое количество иностранных участников – 743 человека, в сборную команды России войдут 495 человек. Для спортсменов и гостей проведут культурно-экскурсионные программы.

Всего в программу Игр включена 21 дисциплина: бадминтон, баскетбол, боулинг, велосипедный спорт (маунтинбайк и шоссе), волейбол (классический и пляжный), вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, большой и настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивное ориентирование, тхэквондо и футбол.

Соревнование примут 18 спортивных сооружений и объектов Уфы. Сейчас площадки активно готовят к проведению мероприятий. В Играх будут задействованы более 500 судей, 50 сурдопереводчиков и 300 волонтеров.

Торжественная церемония открытия Игр состоится 24 июля в спорткомплексе «Уфа-арена», а закрытие – 1 августа в амфитеатре возле Конгресс-холла Торатау.

Организатором Игр выступает Министерство спорта при участии Общероссийской спортивной федерации спорта глухих и правительства Башкирии.