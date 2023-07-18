В Башкирии тюрьмы избежал мужчина, который изувечил топором 12-летнего брата своей жены

фото: соцсети // Объединенная пресс-служба судов Башкирии

В начале апреля 2023 года всю Башкирию потряс случай, произошедший в одной из деревень Стерлибашевского района республики. 27-летний местный житель Николай К. с топором набросился в бане на 12-летнего братишку жены и изувечил его. Позднее изверг пытался покончить с собой, но попытка не удалась.

ПРИЧИНА ПОКУШЕНИЯ

По версии следствия, 2 апреля 2023 года Николай накинулся на шурина и нанес ему больше 20 ударов топором. Между ними сложились неприязненные отношения, мужчина и мальчик постоянно ссорились. Очередной конфликт вылился в покушение на убийство и неудачную попытку суицида.

Примечательно, что напавшего на ребенка изверга, после того как он сбежал из бани и попытался свести счеты с жизнью, нашли лежащим на улице случайно проезжавшие мимо на автомобиле местные жители. Они подобрали раненого Николая и увезли в районную больницу. Там его и нашли сотрудники правоохранительных органов.

СОСТОЯНИЕ МАЛЬЧИКА

Изувеченного мальчика сначала привезли в районную больницу в крайне тяжелом состоянии, а чуть позже транспортировали в Уфу, где подключили к аппарату ИВЛ. Как сообщали в пресс-службе Минздрава Башкирии, на момент госпитализации он потерял 40% крови. За жизнь 12-летнего ребенка боролись лучшие врачи Республиканской детской клинической больницы, а через некоторое время парня перевезли на лечение в Москву.

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

За состоянием мальчика следил весь Стерлибашевский район Башкирии. 14 июля на официальной страничке районной больницы сотрудники медучреждения опубликовали фотографии парня и рассказали о его состоянии.

- Сегодня мы узнали более подробные новости о состоянии нашего маленького, смелого пациента. Все необходимые процедуры уже проведены. У [него] хорошее самочувствие и положительная динамика, - говорится в сообщении.

По данным Следкома по Башкирии, на сегодняшний день мальчик продолжает лечение в одной из клиник Москвы.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

А что с напавшим на ребенка Николаем? В тот же день следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего», Стерлитамакский городской суд отправил мужчину под стражу. По версии следствия, причиной зверского поступка послужили постоянные бытовые конфликты. Николай жил вместе с женой и ее младшим братом в одном доме и по всей видимости не уживался.

В ходе расследования уголовного дела в отношении Николая была проведена, кроме прочих, психолого-психиатрическая экспертиза. По ее результатам выяснилось, что он невменяемый и не осознавал опасность своих действий ни тогда, ни сейчас.

- Согласно выводам судебной психолого-психиатрической экспертизой у мужчины диагностировано психическое расстройство, которое в период совершенного деяния и в настоящее время лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, в связи с чем ему рекомендовано принудительное лечение, - прокомментировали результаты экспертизы в пресс-службе Следкома по Башкирии.

Накануне суд принял решение отправить Николая на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение с постоянным наблюдением. Постановление суда на данный момент в законную силу не вступило.