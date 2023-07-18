Уфа заняла первое место в ПФО по предлагаемой зарплате – 81 тыс. рублей. Выяснили с экспертом, как такое возможно

Всего за первое полугодие 2023 года в Уфе было открыто более 82 тысяч вакансий Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях аналитики популярного сайта по поиску работы hh.ru представили собственный рейтинг городов Приволжского федерального округа с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. Уфа заняла в нем первое место – по версии экспертов, в первом полугодии 2023 года в башкирской столице соискателям в среднем предлагали 81 126 рублей.

Читатели «КП-Уфа» были удивлены такими высокими цифрами и написали в комментариях в соцсетях, что рейтинг этот как минимум странный. Вместе с экспертом мы попытались разобраться, что же не так.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

Всего в рейтинг городов по предлагаемым зарплатам в Приволжье вошли 63 населенных пункта, где за последние полгода было открыто не менее тысячи вакансий на сайте hh.ru. В Уфе, например, с января по июль 2023 года появилось более 82 тысяч предложений. По данным аналитиков, второе и третье места в этом рейтинге также заняли города Башкирии Сибай и Благовещенск: в первом соискателям в среднем обещают 74,8 тысячи рублей, а во втором – 73,3 тысячи.

Стоит отметить, что этот рейтинг составлен не по данным официальной статистики, а по цифрам с конкретного интернет-ресурса. Нужно понимать, что работодатели, размещающие вакансии на сайте, могут намеренно преувеличить цифру, которую будут получать кандидаты на должность.

Аналитики сайта по поиску работы отмечают, что в целом в Приволжье работодатели предлагают зарплату в среднем около 50 тысячи рублей в месяц. Общее количество вакансий за первое полугодие 2023 года в ПФО составило около 926 тысяч предложений.

- В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика - в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии, - прокомментировала результаты рейтинга Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

ЧТО НЕ ТАК С ЦИФРАМИ

Чтобы понять, почему читатели «КП-Уфа» оказались так удивлены необычными цифрами по средней предлагаемой зарплате в Башкирии, мы обратились к экономисту Рустему Шайахметову. Эксперт отметил, что представленные аналитиками hh.ru цифры можно назвать сенсационными.

- Агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики в июне этого года опубликовала рейтинг российских городов по зарплатам, Уфа в нем заняла 39 место. В рейтинге регионов по доходам населения – 2023 Башкортостан так же на 39 позиции, - подчеркнул экономист.

Рустем Шайахметов отмечает, что по данным того же сайта по поиску работы, в июне 2023 года в Башкирии разместили 28,7 тысячи вакансий со средней предлагаемой зарплатой в чуть более 44 тысяч рублей. Для сравнения, он представил цифры по зарплатам в соседних регионах по актуальным данным того же сайта.

Так, в Челябинской области соискателям предлагают в среднем 51 449 рублей в месяц, в Удмуртской республике – 48 645 рублей, в Татарстане – 54 557 рублей, в Марий Эл – 50 004 рубля, Пермском крае – 49 170 рублей, а в Пензенской области – 45 538 рублей.

- Средняя предлагаемая зарплата работодателями сайте hh.ru в июне этого года составила 49 683. По Уфе 19,6 тысячи вакансий со средней зарплатой в июне 55 538 руб. Следует также учитывать часть вакансий, предлагаемых в Уфе и Башкирии предназначена для внутренних трудовых мигрантов и для работы в других регионах, - поясняет Рустем Шайахметов.

Проще говоря, такие высокие цифры по предлагаемым зарплатам, скорее всего относятся к работе вахтовым методом в других регионах, а вовсе не в городах Башкирии.