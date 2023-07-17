6 операций за 4 месяца: молодой парень из Башкирии с насосом вместо сердца снова нуждается в помощи

Фото: АНО "Радуга добра"

16-летний Денис Алексеев из деревни Старые Карамалы Аургазинского района снова нуждается в помощи неравнодушных людей. Молодой парень, который уже несколько лет живет со специальным насосом, перекачивающим кровь, вместо сердца, по-прежнему ждет своего донора для пересадки, тем временем, как его состояние продолжает стремительно ухудшаться.

СПАСТИ МОЖЕТ ТОЛЬКО ПЕРЕСАДКА СЕРДЦА

Про непростую историю Дениса «Комсомолка» писала уже много раз. В 5 лет родители обнаружили, что сын начал быстро уставать, а любая физическая нагрузка вызывает у него слабость и одышку. Проведенное обследование выявило у мальчика сложный порок сердца. Врачи сразу предупредили – спасти ребенка может только пересадка сердца, а пока же Денису установили специальный аппарат – электронный насос, который помогает качать кровь в организме. Из-за этого парень вынужден постоянно летать в Москву – в Центра трансплантаций и искусственных органов им. Шумакова, чтобы получить консультацию врачей.

А вот последние месяцы Денис и вовсе не покидает больничные стены. Все дело в инфекции, которая попала в послеоперационный шов, рана загноилась – а для и без того ослабленного организма это смертельно опасно!

– За последние 4 месяца Денис пережил уже 6 (!) операций, но пока ничего не помогает, рана не заживает. Все это время он там в больнице один – без близких, друзей. Парень окончил 9 класс, а поступить никуда не может – тут бы выжить для начала. Очень надеемся, что 20 июля его все же отпустят ненадолго домой, поскольку чувствуется – Денис очень устал. Сердце обливается кровью, как подумаешь, что ему приходится переживать каждый день, - вздыхает волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева.

Очень тяжело приходится и маме Дениса, ведь сыну требуются не только дорогостоящие лекарства, но и тест-полоски, которые помогают контролировать вязкость крови. Также сейчас необходимы средства на билеты для мальчика домой, но даже такой возможности у обессиленной семьи попросту нет. Именно поэтому волонтеры объявили сбор в размере 60 тысяч рублей – на эти деньги будут приобретены билеты на самолет для Дениса и его мамы, а также те самые тест-полоски.

Если вы тоже хотите помочь Денису все же дождаться его новенького сердца, а еще хоть ненадолго вернуться домой к близким, вы можете сделать посильный вклад на карту волонтера АНО «Радуга добра» Регины Биргулиевой, привязанной к номеру 8(919)616-60-26 с пометкой «Помощь Денису».