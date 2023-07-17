В Башкирии отстранили от работы регионального оператора по уборке мусора

На данный момент вывозом мусора с территорий где работал оператор занимаются местные власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне власти Башкирии лишили статуса регионального оператора компанию «Дюртюлимелиоводстрой», которая занималась вывозом мусора в нескольких районах республики.

Еще 5 июля 2023 года в региональном министерстве экологии сообщали, что сотрудничество с компанией прекращено. Поводом для этого стали серьезные проблемы с вывозом мусора с контейнерных площадок в городах Агидель и Нефтекамск, а также в Краснокамском, Татышлинском и Янаульском районах. Из-за катастрофической ситуации с накопленным мусором на прошлой неделе в этих городах и районах был введен режим чрезвычайной ситуации.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 17 июля ситуацию прокомментировал глава республики Радий Хабиров.

- Мы готовы работать с любыми структурами. Но вот сколько мы работали с этим «Дюртюлимелиоводстрой», столько мы и мучились, – заявил Хабиров.

Напомним, история с плохой уборкой мусора на территории, где работал этот оператор, возникла в прошлом году. Тогда в комментариях к постам главы Башкирии в соцсетях начали массово жаловаться жители Нефтекамска. Вопрос о прекращении работы с «Дюртюлимелиоводстрой» поднимался на различных совещаниях, а в самой компании отвечали, что масштабы проблемы преувеличены.

Сейчас власти Башкирии планируют разорвать контракт с компанией и будут искать нового оператора по вывозу мусора. Министр экологии Нияз Фазылов подчеркнул, что на данный момент завершается процедура определения временного регионального оператора, который будет вывозить мусор.

15 июля появилась информация о том, что «Дюртюлимелиоводстрой» якобы возобновили вывоз мусора, но как подчеркнул Нияз Фазылов, эти данные не подтвердились.

- Вывоз отходов осуществляется силами органов местного самоуправления с привлечением сторонних организаций, - заявил министр экологии Башкирии.

17 июля был определен региональный оператор на замену. Исполнять обязанности на северо-западе Башкирии на срок до года будет компания «Эко-Сити», которая сейчас обслуживает Стерлитамак, Салават, Сибай, Кумертау и 18 районов Башкирии. До утверждения тарифов для нового регионального оператора, к нему будут применяться тарифы, установленные для ООО «Дюртюлимелиоводстрой».

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