Волонтеры из Башкирии рассказали о судьбе породистого кота, которого хозяева выкинули в Новый год на мороз

Сейчас Бакс - обычный домашний кот, который любит ластиться и мурлыкать. Фото: группа "Четыре лапы. Помощь животным Стерлитамак"

Зооволонтеры из Стерлитамака поделись очередной удивительной историей кота, который за свою короткую жизнь пережил и предательство хозяев, и боль, и скитания по передержкам. Но все же у этой истории счастливый конец – британец Бакс обрел новый дом и любящих хозяев и теперь совершенно счастлив.

Как рассказала зоозащитница Елена Самойлова в группе «Четыре лапы», в январе 2022 года Бакса аккурат в новогодние праздники выкинули на улицу его прежние хозяева – прямиком в снег, на мороз.

– Бакс сильно испугался и сидел в страхе смирно, не двигаясь. Столько людей просто прошли мимо... В итоге кот обморозил лапы до костей. В итоге люди все же забрали его с улицы домой, но вскоре попросили о помощи, потому что британцы – довольно своенравная порода, и котик не давал лечить лапки, - говорит Елена Самойлова.

Фото: группа "Четыре лапы. Помощь животным Стерлитамак"

В итоге ситуация дошла до того, что раны загноились, а у животного попросту отвалились отмороженные пальцы. Ветеринары спасли кота, прооперировав его, но впереди был долгий период восстановления. Бакс сильно мучился от боли, никого не подпускал близко к себе, практически не ходил и все время стонал.

Фото: группа "Четыре лапы. Помощь животным Стерлитамак"

Со временем боль утихла, и котик снова стал тянуться к людям – мурлыкать и ласкаться. Баксу стали искать дом, но, к сожалению, никто не хотел приютить породистого искалеченного кота. В итоге полтора года Бакс пробыл на передержке, пока наконец его не заметила новая хозяйка и не забрала его к себе. Сейчас у котика все отлично: новая хозяйка говорит, что он очень ласковый (хотя иногда и проявляет свой характер), любит поесть и мурчать свои кошачьи песни.

– Сколько радости приносят нам домашние фото и сообщения хозяев наших бывших подопечных! Они прошли такой тяжелый пусть к своему счастью… Пусть впереди их ждет долгая сытая и спокойная жизнь! Спасибо всем, кто помогал Баксу поправиться, а также спасибо большое его новой семье! – поделилась зоозащитница с подписчиками группы помощи животным.