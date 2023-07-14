Прострелила подруге руку и через 3 дня разбилась в пьяном ДТП: в Башкирии погибла 36-летняя женщина

Фото: ГИБДД Башкирии

В минувший понедельник, 10 июля, на пляже реки Белая недалеко от деревни Кабаково Кармаскалинского района Башкирии женщина получила пулевое ранение в руку. Полицейским пострадавшая рассказала, что травму она получила из-за незнакомых ей подростков, которые стреляли по бутылке из пневматического оружия, а после случившегося убежали. Сегодня выяснилось, что все было совсем не так.

Пресс-служба администрации Кармаскалинского района поведала, что в тот злополучный день пострадавшая действительно отдыхала на пляже. Вместе с ней были ее трое детей и 36-летняя подруга, которая решила пострелять по банкам из пневматического ружья. Из-за невнимательности она попала в руку многодетной маме. Ранение оказалось серьезным, женщину направили для лечения в Демскую городскую больницу в Уфе.

История о нерадивых подростках была выдумана, чтобы избежать последствий со стороны органов правопорядка. Пострадавшая даже отказалась от судебно-медицинской экспертизы и попросила прекратить любые разбирательства по произошедшему.

К сожалению, на этом история не заканчивается. Сегодня утром ГИБДД Башкирии сообщила о жутком ДТП все в той же деревне Кабаково, которое случилось вчера вечером. 36-летний местный житель за рулем ВАЗ-2121 не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет недалеко от местной школы и перевернулся. Сотрудники дорожной полиции установили, что у водителя нет водительских прав. Кроме того, в момент ДТП он был пьян. Результат медицинского освидетельствования составил 0,556 мг/л.

В результате происшествия пассажирка «ВАЗа» получила тяжелейшие травмы. Ее госпитализировали в уфимскую клиническую больницу №22. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, она скончалась. Погибшая оказалась той самой женщиной, которая тремя днями ранее случайно ранила свою подругу из пневматического ружья.

– Мы приносим соболезнования родным и близким погибшей и просим всех жителей и гостей района быть осторожнее как на дорогах, так и на пляжах. Любые необдуманные действия могут привести к печальным, а порой трагическим последствиям, – заявили в пресс-службе администрации Кармаскалинского района.

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