Госдума расширила полномочия Башкирии в решении проблемы бездомных собак

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который расширяющий полномочия субъектов России сфере обращения с бездомными животными. Суть нового закона пояснил председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.

Теперь региональные органы госвласти получают право самостоятельно устанавливать порядок обращения с животными, у которых нет хозяев, а также определять соответствующий перечень мероприятий. При этом действия регионов должны соответствовать законодательству об ответственном обращении с животными.

Спикера парламента Башкирии считает, что новый закон помогает решить две задачи: обеспечить безопасность людей и сформировать более гуманное отношение к животным.

По словам Толкачева, строительство приютов для животных часто упирается в недостаточность финансирования. Усилия, которые направлены на сдерживание роста численности собак, нередко сводятся к нулю из-за безответственности хозяев, которые выбрасывают своих нестерилизованных питомцев на улицу. А поскольку система идентификации не работает корректно, привлечь к ответственности владельцев собак, которые напали на людей, очень затруднительно.

– Расширение полномочий регионов в данном вопросе видится выходом из тупика. На уровне субъекта Российской Федерации легче прийти к согласию и выработать взвешенную позицию – с учетом мнений депутатов, различных ведомств, экологов, зоозащитников, – считает Константин Толкачев.

Председатель Курултая отметил, что новому созыву парламента Башкирии предстоит выработать необходимые правовые механизмы по урегулированию проблемы бездомных животных. Толкачев призвал граждан участвовать в принятии решений.

– Предложения по законодательному урегулированию данной сферы принимаются на сайте Государственного Собрания, в разделе «Обращения граждан и организаций», – сообщила пресс-служба парламента республики.

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