«Могли пострадать дети!»: в одной из башкирских школ в спортзале обвалился потолок

Фото: соцсети

В селе Ишлы Аургазинского района в школе обвалился потолок в спортзале. Об этом рассказали местные жители на странице Радия Хабирова в соцсетях, приложив фотографии бедствия. По словам сельчан, они и раньше обращались с вопросом о безопасности школы в районную администрацию, однако, в ответ от чиновников получали только отписки.

«ХОРОШО, ЧТО КАНИКУЛЫ»

На днях Радий Хабиров опубликовал у себя на странице пост о летнем капитальном ремонте, который проводится в школах по федеральному проекту. В комментариях жители села Ишлы пожаловались, что в их школе и вовсе обвалился потолок на втором этаже в спортзале.

- Произошло настоящее ЧП. Хорошо, что каникулы, и детей в школе не было, иначе бы не обошлось без жертв! – возмущается Ольга Б.

К негодованию женщины присоединились и другие сельчане, заявив, что уже неоднократно жаловались и директору школы, и в районную администрацию на аварийное состояние школы, но получали только отписки.

– В ишлинской средней школе все благополучно. Школа ежегодно ремонтируется, обновляется материально-техническая база, за последние 4 года проведен капитальный ремонт обоих корпусов школы, заменили окна, двери, полы <…> В школе всегда светло и уютно. <…> Общие расходы на ремонт школы за это время составили примерно 4 млн рублей, - гласит опубликованный сельчанами скриншот сообщения от местных чиновников, которое датируется 22 февраля текущего года.

Что же, пол и стены отремонтировали, а на потолок времени и средств, видимо, не хватило, раз он рухнул. Во всяком случае, теперь ремонтом аварийного здания после обращения местных жителей займутся всерьез. Чиновники уже отчитались, что здание школы действительно старое и уже вошло в федеральную программу ремонта на 2024 год. И уже во время капитального ремонта полностью отремонтируют здание, и обновят мебель, и благоустроят территорию.

– По ситуации со спортзалом: на место уже оперативно выехала комиссия, и вскоре специалисты приступят к ремонту, - пояснил замглавы администрации Аургазинского района по строительству и ЖКХ Дмитрий Марунич.