фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодняшний день, 13 июля, будет важным в борьбе с крупным лесным пожаром в Белорецком районе Башкирии. Об этом утром передали в региональном МЧС.

– Мы точно победим, даже не сомневайтесь. Ребята настроены решительно, хоть и работают порой с риском для жизни, передали в ведомстве. – Сотрудники МЧС будут работать на самых сложных участках, в труднодоступной местности.

Крупное возгорание возникло еще в минувшую субботу, 8 июля. Спустя четыре дня его площадь достигла 320 гектаров, и местным властям пришлось срочно объявлять режим чрезвычайной ситуации. В нескольких километрах от пожара находятся три населенных пункта: это село Узян на расстоянии 10 км, а также деревни Азнагулово (7 км) и Катарыш (5 км). Дальнейшее распространение стихии удалось остановить. Экстренные службы задействовали вертолет – к 12 июля он сбросил на огонь 350 тонн воды.

фото: МЧС РБ

Сейчас в тушении пожара принимают участие 190 человек и 45 единиц техники, в том числе аэромобильная группировка. Также в подавлении возгорания участвуют 35 специально обученных волонтеров. 12 июля после проведения авиаразведки с помощью вертолёта и беспилотников МЧС приняло решение создать две группы по тушению возгорания.

Первая – восемь лесников, 45 профессиональных пожарных, пять волонтеров, четыре пильщика, шесть рубщиков и два бульдозера – работают на северо-западной стороне пожара. Они уже стабилизировали ситуацию на своем участке и снизили угрозу распространения огня на Азнагулово.

фото: МЧС РБ

Вторая группа состоит из 44 спасателей, 15 лесников, шести рубщиков, четырех пильщиков, группы подвоза воды с тремя автоцистернами и двух бульдозеров. Все они взяли на себя юго-восточный и южный участки, где было проведена опашка – распространение огня на нее не произошло.

По данным МЧС, всего с начала 2023 года возникло 126 очагов природных пожаров (на 86 больше, чем годом ранее). Их общая площадь составила 1,8 тыс. га (увеличение на 1,5 тыс. га).