Побитые температурные рекорды, ураган и бесплатный снег: как Башкирия пережила аномальную жару

Многие уфимцы спасались от жары у фонтанов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале этой рабочей недели Башкирию накрыло волной аномальной жары. В понедельник средняя температура воздуха превысила отметку в +39 градусов, а во вторник, 11 июля, уличные термометры в отдельных городах и районах достигли показателей +45. Конечно, для многих такая знойная погода стала настоящим испытанием, поэтому значительно выросло число вызовов скорой помощи, а для двоих человек ухудшение состояние стало смертельным. Напомним, чем еще запомнились самые жаркие выходные в республике этим летом.

ЗА ДВОЕ СУТОК – ДВА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕКОРДА

Как рассказали специалисты Башгидрометцентра, за двое суток в Уфе были побиты два температурных рекорда. Так, 10 июля аэрологическая станция «Уфа-Дема» зафиксировала температуру +39,4. Отметим, что ранее подобная жара была в 2020 году, когда синоптики регистрировали повышение температуры воздуха до +35. Самый же жаркий день за всю историю наблюдений за температурой ранее был зарегистрирован в 1952 году (+39,2).

А уже 11 июля в Башгидрометцентре сообщили о новом температурном рекорде. По данным метеорологов абсолютный максимум температуры воздуха был также зарегистрирован на станции «Уфа-Дема» на отметке +38,2. Отметим, что последний рекорд фиксировали в этот день в 2010 году, когда воздух прогрелся до +34,2.

БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ВЫЗОВОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Как уже отмечалось ранее, сильная жара стала настоящим испытанием для многих жителей Башкирии – особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, проблемами с легкими и лишним весом, эндокринными нарушениями. Как сообщили в региональном Минздраве, 10 и 11 июля резко увеличилось число вызовов скорой помощи – всего более 6,2 тысяч звонков за 2 дня. Конечно, не все они были связаны с ухудшением здоровья из-за жары, но все же – многим пациентам с сопутствующими патологиями в эти дни потребовалась помощь медиков.

- В такие дни пациентам с хроническими заболеваниями очень важно соблюдать все рекомендации лечащего врача, вовремя принимать лекарства. Всем же без исключения рекомендуется как можно меньше находиться на солнце, пить побольше воды, отказаться от чрезмерных физических нагрузок, ограничить употребление жирной и белковой пищи. Категорически не рекомендуется употреблять алкоголь в жару, так как он вызывает обезвоживание организма, – дал рекомендации глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

К сожалению, не обошлось и без жертв. Первая трагедия произошла днем 10 июля в уфимском микрорайоне Сипайлово. Перед рынком на перекрестке улиц Максима Рыльского и Юрия Гагарина стало плохо мужчине. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь, но тот скончался до приездов медиков.

Второй случай произошел уже вечером 11 июля на уфимском пляже «Песчаный». Как сообщили в городском Управлении гражданской защиты, 59-летний мужчина зашел в воду, но неожиданно потерял сознание. Спасатели, дежурившие на пляже, бросились на помощь и вытащили мужчину из реки, а также позвонили в скорую и реанимировали его до прибытия врачей. Но медикам оставалось лишь зарегистрировать смерть уфимца – по предварительным данным у него оторвался тромб.

БЕСПЛАТНЫЙ СНЕГ ДЛЯ ГОРОЖАН

Пока уфимцы изнывали от жары, хоккейный клуб «Салават Юлаев» решил сделать подарок и организовал бесплатный вывоз снега для горожан. Свежий белоснежный снег каждый час поставляли прямиком со спортивного комплекса «Уфа-Арена». Акция вызвала большой ажиотаж у уфимцев, поэтому уже с раннего утра перед Ледовой ареной собралось множество людей – многие пришли с детьми.

Бесплатный снег пользовался большим спросом у горожан. Фото: ХК "Салават Юлаев"

- Спасибо, освежились знатно! – благодарят хоккейный клуб уфимцы.

ПЛАВЯТСЯ РЕЛЬСЫ И АСФАЛЬТ

Из-за сорокоградусной жары несладко приходилось не только людям, но и дорогам. Так, например, на Зорге из-за резкого повышения температуры искривились трамвайные рельсы, так что в целях безопасности пришлось на некоторое время приостановить движение трамваев. В Салаватском районе на трассе М-5 «Урал» из-за палящего зноя временно ограничили движение многотонных фур и грузовиков, чтобы не испортить «подтаявший» асфальт.

А во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России и вовсе заявили об угрозе деформации железнодорожного полотна и перегрева трансформаторных станций в Башкирии на фоне аномальной жары. При этом, по словам специалистов, такая проблема касается Омской, Томской, Оренбургской и Астраханской областей.

ПОЛЫХАЮТ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Поскольку в понедельник сильная жара сопровождалась ураганным ветром и практически полным отсутствием осадков, в республике резко увеличился риск лесных и ландшафтных пожаров. Наибольшее опасение у спасателей в настоящий момент вызывает пожар в Белорецком районе: там неподалеку от села Узян горит лес на площади 320 гектаров (изначально площадь возгорания составляла 40 Га – Ред.). Сейчас в районе введен режим чрезвычайной ситуации: из-за сильного ветра есть риск распространения огня в сторону деревень Азнагулово и Катарыш. Сейчас пожарные и волонтеры продолжают тушить пламя, а также производят опашку, чтобы сдержать огонь. Как уверяют местные власти, ситуация находится под контролем.

Лесной пожар тушат спасатели и волонтеры. Фото: ГК РБ по ЧС

ПО УФЕ ПРОНЕССЯ УРАГАН

А вот уфимцам помимо жары в минувший понедельник пришлось еще столкнуться с настоящим ураганом. Шквалистый ветер сносил деревья и вырывал окна у домов. Например, в микрорайоне «Серебряный ручей» порыв ветра выдрал два стеклопакета на верхнем этаже многоэтажки: один из них упал на землю, едва не зашибив ребенка, а второй – приземлился аккурат на крышу припаркованного автомобиля.

Ураганный ветер ломал деревья и сносил шифер с крыш. Фото: соцсети

В северной части города ураган оторвал часть крыши у жилого дома, шифер рухнул на асфальт возле подъезда. А в новостройке ЖК «Веденеевский» от сильного ветра рухнул потолок в подъезде, чудом не задев семейную пару с коляской.

Также из-за урагана на улицах падали деревья, а на пляже в Нижегородке ветер перевернул палаточное кафе, туалет и раздевалку.

КОГДА ПОХОЛОДАЕТ?

К счастью, сорокоградусная жара ненадолго задержалась в республике, и уже в среду, 12 июля, пришло долгожданное похолодание, местами в сопровождении шквалистого ветра и гроз.

Как уточняет замначальника метеопрогнозов Светлана Положенцева, уже вечером 11 июля в республику стала поступать прохладная воздушная масса с запада, поэтому температура воздуха будет закономерно снижаться и достигнет отметки +18; +20 градусов.

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