В воде гибнут смельчаки, пьяные и дети: за выходные в Башкирии утонули 9 человек

Многие идут купаться в водоемы с непроверенной глубиной и илистым необследованным дном Фото: Влад Комяков

Июль начался в Башкирии с аномальной жары. Уже вторую неделю столбики термометров не опускаются ниже +30, а в последние дни столбики термометров и вовсе превысили отметку в +39. Конечно, жители республики за прохладой отправляются к водоемам. Вот только, к сожалению, многие из них выбирают для купания совершенно неподходящие и необорудованные места, ныряют и устраивают заплывы на спор, лезут в воду пьяными. Итог, как правило, у таких «экспериментов» очень и очень печальный. Причем иногда в воде гибнут и дети, оставленные родителями без присмотра.

В МЧС по Башкирии поделились печальной статистикой по происшествиям на воде, рассказали, что человек утонули в республике с начала года, перечислили основные причины случившегося и рассказали, как предотвратить трагедию

ТОЛЬКО ЗА СУББОТУ УТОНУЛИ 7 ЧЕЛОВЕК

Статистика действительно удручает: только за минувшую неделю в Башкирии утонули 18 человек, среди которых один – ребенок. Ровно половина несчастных случаев пришлась на выходные – в службу спасения поступило 11 сообщений о происшествиях на воде. Двоих человек удалось спасти, еще 9 – погибли.

Больше всего трагедий выдалось именно на субботу, когда погибли сразу 7 человек. В Уфе, купаясь в реке Белой, утонули двое мужчин. Еще один мужчина 1970 года рождения утонул в Белой, только уже в Кушнаренково. Также в субботу утонул житель Стерлитамака, купаясь в реке Ашкадар. А в Татышлинском районе местный житель решил устроить заплыв в пруду, но не рассчитал свои силы – тело из воды извлекли водолазы.

В Бижбулякском районе на глазах у своего друга утонул 19-летний парень. Как рассказали в Госкомитете ЧС по Башкирии, двое парней после рабочего дня отправились искупаться в пруду, что в трех километрах от деревни Кистенли-Богданово. Однако, отплыв буквально четыре метра от берега, старший товарищ начал кричать, что не может плыть. Приятель бросился ему на помощь, но спасти его попросту не хватило сил. Тело молодого человека вытащили из пруда водолазы.

А в Дюртюлях в реке Куваш утонул восьмилетний мальчик, который отправился с друзьями и без присмотра родителей купаться. Причем место ребята выбрали совершенно необорудованное для отдыха и купания. Итог печален: тело ребенка вытащили на берег отдыхающие, вызвали медиков, но было уже поздно – мальчик погиб. Его тело передали сотрудникам полиции.

– в Октябрьском на Муллинских карьерах из воды очевидцами спасена 35-летняя женщина. В бессознательном состоянии она была доставлена в реанимационное отделение городской больницы. Сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое, - добавляют в пресс-службе экстренного ведомства.

ЗАШЕЛ В ВОДУ В ПЬЯНОМ ВИДЕ

Череда трагедий на воде продолжилась и в воскресенье. Так, в Салаватском районе, неподалеку от деревни Шаряково в реке Ай утонул 39-летний житель Сатки Челябинской области. По словам родственников мужчина был пьян, но все равно полез в воду. Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас по факту случившегося проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Буквально через несколько часов аналогичное ЧП произошло и в Иглинском районе. Там 35-летний житель поселка Кудеевский решил охладиться в местном пруду, но не рассчитал силы и утонул.

– По каждому происшествию проводятся оперативно-следственные мероприятия. Со слов очевидцев, погибшие взрослые употребляли спиртное. Места купания были стихийные, так называемые «дикие пляжи», - пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Всего же с начала года в Главное управление МЧС по Башкирии поступила информация о 94 происшествиях на воде, 81 человек погиб (по информации на 10 июля 2023 года – Ред.). Однако именно утонувшими считаются только 35 человек (среди них 6 детей) – это на 17 человек больше, по сравнению с 2022 годом. Еще 9 случаев гибели исключены из ведомственного учета (то есть причина смерти была иная, не утопление). Причина гибели на воде еще 37 жителей республики – пока доподлинно неизвестна и уточняется.

ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Если говорить о причинах трагедии, то среди основных спасатели называют три: купание на «диких» пляжах (с сильным течением, илистым дном, большой глубиной), заход в воду в нетрезвом состоянии (все-таки поговорка «пьяному и море по колено» срабатывает), а также оставление детей рядом с водой без присмотра взрослых. Причем совершенно не важно, сколько ребенку лет: трагедия может произойти в любом возрасте. Печальный пример – случай в Караидельском районе, где 10 июля в районе Золотаревского залива реки Байки утонула 13-летняя девочка. Очевидцы рассказали, что три подруги шли по мелководью, взявшись за руки. Однако уже на середине, две девочки неожиданно ушли под воду. На помощь подросткам бросились отдыхающие: они успели вытащить одну подругу из воды. К счастью, школьница успела только испугаться, но даже не наглоталась воды. А вот вторую девочку позже уже обнаружили на дне водолазы.

– Выберите для отдыха только официальный проверенный пляж, где чисто и организовано дежурство спасателей. Даже если в воде что-то пойдет не так, спасатели сделают все возможное, чтобы не дадут вам утонуть, - в очередной раз напоминают спасатели.

ЭТО ПОРА ЗАПОМНИТЬ!

Казалось бы, достаточно запомнить и соблюдать несколько простых правил, и трагедий можно избежать. Но, к сожалению, многие продолжают игнорировать их: мол, со мной-то точно такого никогда не случится.

Запомните!

Купайтесь только в разрешенных местах. Не заплывайте за буйки и не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением. Также запрещается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. При этом время нахождения в воде не должно превышать 15-20 минут, чтобы свести к минимуму риск получить судорогу или переохлаждение.

- Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу. Ну и, самое главное, запомните раз и навсегда: алкоголь и купание - вещи несовместимые! – напоминают спасатели.

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