«Подвиг простого парня!»: в Башкирии бывший пожарный МЧС спас тонущего односельчанина

Фото: vk.com/guzelnasyrova13

В Иглинском районе Башкирии есть одно излюбленное жителями села Тавтиманово место для купания – Голубое озеро. Это бывший карьер, в котором когда-то Кудеевский кирпичный завод проводил разработку сырья, и со временем он заполнился водой природных родников.

У этого озера с крутыми берегами очень серьезная глубина, а его дно обладает непредсказуемым и опасным рельефом. Однако это не мешает местным жителям с наступлением жарких деньков проводить здесь время.

29 июня, как и многие жители Тавтиманово, бывший пожарный МЧС Роман Попков решил отдохнуть на берегу Голубого озера. Искупавшись, он не особо спеша принялся собираться домой. Мужчина одевался и наблюдал, как отдыхающие весело и беззаботно проводят время. Вдруг на противоположной стороне водоема он увидел своего односельчанина Михаила, который с разбегу нырнул в воду.

Минуло несколько секунд, мужчина все не выныривал, а на поверхности воды появились пузыри. Роман понял, что Михаил в опасности, и ринулся на помощь. К тому времени, как он подплыл к противоположному берегу, несколько ребят уже принялись нырять за пострадавшим, но безрезультатно.

Все никак не мог найти на дне озера Михаила и Роман. Он раз за разом нырял в мутную воду бывшего карьера, но ему не удавалось разглядеть в ней тело односельчанина. В какой-то момент начало казаться, что все тщетно и мужчину отыскать не получится.

После очередной неудачной попытки Попков оттолкнулся от дна, чтобы всплыть на поверхность и набрать воздуха. И в тот момент он почувствовал, что оттолкнулся не от глины, а от лежащего на дне Михаила. Вытащив на берег бездыханное тело односельчанина, Роман принялся оказывать первую помощь, и еще до прибытия скорой пострадавший начал дышать.

– Вот такие замечательные неравнодушные люди проживают в Иглинском районе. Спасибо тебе, Роман, настоящий герой! Сейчас мы ищем инвестора, который сделает пляж на Голубом озере оборудованным, чтобы жители смогли безопасно проводить время в живописном месте, – написала на своей личной странице в социальных сетях глава администрации муниципалитета Гузель Насырова.

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