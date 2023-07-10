Аномальная жара в Башкирии: советы как спастись и что делать при солнечном ударе

Долгое нахождение на солнце может вызвать тошноту и головную боль Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирию пришла аномальная жара: в отдельных городах и районах температура воздуха поднялась выше +42 градусов. В Уфе средняя температура воздуха достигла +39. Конечно, такая жаркая погода – настоящее испытание даже для здорового человека, что уж говорить о тех, у кого есть сердечно-сосудистые болезни или излишний вес. Как рассказали в региональном Минздраве, 10 июля в скорую позвонили более 1,5 тысяч уфимцев, а один мужчина и вовсе потерял сознание на улице и скончался до приезда медиков.

Врачи предупреждают: в такую знойную погоду резко возрастает риск солнечного и теплового удара. Врач-общей практики Евгений Титов рассказал, как распознать первые симптомы солнечного удара, как оказать первую помощь при этом состоянии, а также как защитить себя и близких от последствий жары.

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР: КАК РАСПОЗНАТЬ

По словам доктора, чаще всего причиной солнечного удара становится долгое нахождение на солнце без головного убора. При этом организм не справляется с повышенной теплоотдачей, и температура тела начинает резко повышаться. Это чревато перебоями в работе всех органов и систем, в особо тяжелых случаях возможны даже кома и летальный исход.

Всего же существует 3 степени солнечного удара – легкая, умеренная и тяжелая. При легкой степени человек начинает сильно потеть, у него краснеет кожа, появляется головная боль, сухость во рту, сильная жажда. Пострадавший жалуется на тошноту, шум в ушах и потемнение в глазах, его пульс и дыхание становятся учащенными. При средней степени солнечного удара открывается рвота, головная боль становится невыносимой, человек теряет координацию или теряет сознание. Тяжелая степень солнечного удара сопровождается галлюцинациями и бредом, судорогами, температура тела может повыситься до 41 градуса.

ЕСЛИ НАПЕКЛО ГОЛОВУ

Как советует наш эксперт, как только вы почувствовали недомогание, нужно сразу же уйти в тень, а еще лучше – зайти в прохладное и хорошо проветриваемое помещение. Постарайтесь найти возможность умыться или смочить голову холодной водой, а также снимите лишнюю одежду, ослабьте галстук или ремень, расстегните верхние пуговицы. Выпейте как можно больше чистой воды (лучше негазированной), а при возможности – присядьте или прилягте.

– При солнечном ударе хорошо помогают прохладные компрессы, которые можно приложить на лоб, шею или затылок. Если вы автомобилист, воспользуйтесь охлаждающим пакетом, который есть в каждой стандартной автомобильной аптечке, - советует Евгений Титов.

А вот прикладывать лед и вообще резко охлаждать разгоряченное тело нельзя. Врач отмечает, что такие манипуляции могут вызвать резкий спазм сосудов и стать дополнительным стрессом для организма. Если же вы (или кому вы оказываете первую помощь) чувствуете себя хуже, началась рвота, немедленно вызовите скорую помощь.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ СОЛНЕЧНОГО УДАРА

Поскольку аномальная жара задержится в Башкирии как минимум еще на пару дней, то стоит помнить несколько важных правил, которые помогут избежать перегрева и солнечного удара. Во-первых, старайтесь избегать нахождения на открытом солнце примерно до 17.00, и уж точно воздержитесь от занятий спортом на солнце. Во-вторых, выбирайте одежду из легких натуральных тканей и не забывайте про головной убор светлого цвета (темные еще больше притягивают солнечные лучи). Пейте как можно больше чистой воды, охлажденной минералки или зеленый чай, а вот от алкоголя лучше отказаться полностью – он способствует еще большему обезвоживанию организма.

- Если вы находитесь на пляже, не забывайте делать перерывы – ходите купаться, примите душ, переходите в тень или под навес, - добавляет доктор.

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