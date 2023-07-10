Заряжать телефон – только под присмотром: эксперты объяснили, почему в Уфе из-за зарядки от телефона загорелась квартира

Обычная зарядка, оставленная без присмотра, может стать причиной серьезного пожара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Может ли из-за забытой в розетке телефонной зарядке начаться пожар? Простой ответ – может. Почему, казалось бы, безобидное зарядное устройство способно легко вспыхнуть, и что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и близких, «Комсомолка» расспросила наших экспертов – начальника сектора судебных экспертиз пожарной испытательной лаборатории по Башкирии Антона Васильева и электрика с 20-летним стажем Альберта Садыкова.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Уфе из-за оставленной в розетке зарядки для телефона вспыхнула квартира. Все произошло еще пятничным вечером, 6 июля, в одном из стареньких панельных домов на улице Первомайской. Жильцы двухкомнатной квартиры на четвертом этаже подключили зарядное устройство в удлинитель и благополучно забыли про него. Вспомнили уже тогда, когда комнаты заполнил черный дым, а сам удлинитель заполыхал. Обошлось без жертв и пострадавших лишь благодаря оперативности пожарных, которые прибыли на место уже через 2 минуты, а еще через 15 минут – полностью потушили пламя. Также спасатели вывели из горящей квартиры четверых жильцов, еще шестеро соседей (среди которых двое – дети) самостоятельно спустились на улице по подъездной лестнице.

Сейчас в обстоятельствах пожара разбирается дознаватель МЧС России, а хозяевам придется делать капитальный ремонт в квартире, которая практически выгорела полностью.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ?

К сожалению, у многих из нас есть привычка оставить зарядку в розетке, а то и в не одной комнате. А что такого: электричество не мотает, да и что там может загореться? Как объясняет начальник сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Башкортостан Антон Васильев, когда мы подключаем к сети зарядное устройство, то уже создаем действующую электрическую цепь, в которой возможны различные пожароопасные ситуации.

– Принято считать, что пожарную опасность может представлять любая электрическая цепь, в которой локально, в течение определенного времени выделяется и рассеивается в виде теплоты мощность более 12-15 Вт, - отмечает наш эксперт.

Итак, что же может произойти во время зарядки телефона или любого другого электроприбора?

Во-первых, в месте подключения зарядки к источнику питания (например, розетке или удлинителю) может возникнуть большое переходное сопротивление. В случае плохого или неплотного (например, розетка болтается в гнезде) контакта место соединения может сильно разогреться, а это уже чревато оплавлением изоляционных материалов и даже коротким замыканием.

Во-вторых, в мобильных телефонах и других подобных гаджетах обычно используются литий-ионные аккумуляторные батареи, которые имеют низкую чувствительность к перезаряду.

– На каждом устройстве с такими аккумуляторами есть микросхемы, которые управляют зарядкой и не допускают их перегревания. В целом, эти микросхемы работают надежно. Но все же есть случаи, когда длительная зарядка приводила к взрыву, - отмечает Антон Васильев. – Именно поэтому в инструкциях даже к дорогим фирменным телефонам есть уточнение, что заряжать их необходимо только под присмотром.

Также к возгоранию литий-ионных аккумуляторов может привести нарушение их герметичности, когда в корпус батареи попадают кислород и пары воды из окружающей среды. В результате происходит бурная реакция с материалами электродов и электролитом, что может привести к перегреву и взрыву батареи. Нарушиться герметичность может не только из-за механического повреждения, но и перезаряда. Поэтому использовать для зарядки таких аккумуляторов можно только зарядные устройства, которые разработаны специально для них. А вот более дешевые зарядки могут привести к печальным последствиям, в том числе и пожарам.

– Изначально более дешевое зарядное устройство может иметь скрытые дефекты, некачественные соединения. Также повреждения могут возникнуть уже в ходе эксплуатации. Важно понимать, что любые дефекты в электрической сети создают утечку тока, а это прямой путь к короткому замыканию, - обращает внимание Антон Васильев.

Ну и нельзя забывать, что за работу зарядки и заряжаемого прибора могут влиять внешние факторы – например, скачки напряжения в электросети, которые могут вызвать повреждение устройства или его загорание.

– Особенно опасны ситуации, когда электрическая цепь от источника питания до заряжаемого прибора уже имеет дефекты и «проблемные» участки с некачественными соединениями, механическими повреждениями и т.п., - объясняет наш эксперт.

ДЕРЖИТЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОДАЛЬШЕ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Наш эксперт – уфимский электрик с 20-летним стажем Альберт Садыков – также уверен: даже самая современная зарядка может стать причиной пожара. А если оставить ее подключенной к удлинителю, риск возгорания возрастает в два раза.

– На самом деле причин возгорания тут может быть много, точную уже назовут дознаватели. Основная причина – это скачок напряжения в сети. В большинстве случаев такие скачки обычно выводят из строя зарядные устройства, но, если сама зарядка или удлинитель были неисправны, например, отошел какой-то контакт, запросто может все загореться. Второй момент: сейчас в городе сильная жара, приборы тоже работают в напряженном режиме. Если зарядка с удлинителем лежали под прямыми лучами солнца, то могли сильно нагреться – отсюда и возгорание. Ну и, наконец, причина может быть в некачественной китайской подделке – они тоже часто нагреваются, воняют паленым пластиком, оплавляются, а могут и «хлопнуть». Так что не нужно думать, что простая зарядка не несет никакой опасности. Мой вам совет, как электрика с большим стажем: используйте только оригинальные зарядные устройства, обязательно вытаскивайте (особенно на ночь или перед уходом из дома) все зарядки из розеток, не используйте удлинители, в которых подключено много электроприборов. И конечно, следите за состоянием своих розеток и проводки, - подчеркивает Альберт Садыков.