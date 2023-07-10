«Новые люди» представили кандидатов на выборы в Башкортостане

Фото: Партия «Новые люди».

Также в него войдут руководитель регионального отделения «Новых людей» Руслан Давлетшин и председатель совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества Зульфия Гайсина.

- Всего мы выдвинули более 150 кандидатов, они будут работать на всей территории региона. Это молодые и перспективные политики, заряженные на победу, - подчеркнул Амир Хамитов во время выдвижения.

Фото: Партия «Новые люди».

Выборы пройдут 10 сентября, в единый день голосования. Всего в республике запланировано провести 776 кампаний разного уровня.

- Мы собрали сильную команду. Это люди, за плечами которых уже есть общественные, благотворительные, экологические и другие проекты. Победа в выборах поможет им масштабировать эту работу и помогать большему количеству людей. Наши кандидаты будут поддерживать друг друга во время работы в каждом районе Башкортостана, - отметил Руслан Давлетшин.

Фото: Партия «Новые люди».

Во время выдвижения кандидаты не только познакомились друг с другом, но и изучили разные аспекты избирательной кампании, связанные с оформлением документов и правилами агитации.

Основная идея, с которой идут на выборы «Новые люди», - повышение уровня жизни жителей Башкортостана. Добиться этого партия предлагает за счет поддержки местных производителей и их выхода на федеральные рынки. Отдельное направление - помощь аграрному сектору, для развития которого требуются долгосрочные доступные кредиты и гранты.

Фото: Партия «Новые люди».

Уже сейчас Башкортостан - один из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса. «Новые люди» предлагают развивать этот тренд, который в перспективе поможет создать десятки тысяч новых рабочих мест с достойной зарплатой.